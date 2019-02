romadailynews

: #Roma - Sigilli a un locale 'a rischio' in zona #Cipro - cronacadiroma : #Roma - Sigilli a un locale 'a rischio' in zona #Cipro - romadailynews : Locale chiuso in via della Meloria: risse e aggressioni causa provvedimento: Roma – Ieri… - simonsaid66 : @CGILModena Ma di cosa parla, sono stato un ex delegato Fiom per 8 anni, so cosa vuol dire manifestare, ho dormito… -

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Roma – Ieri mattina, i CarabinieriCompagnia Roma San Pietro hanno notificato undi sospensionelicenza, con conseguente chiusura del, per la durata di 7 giorni, al titolare di un risto-pub in viaIle’ stato emesso dal questore di Roma, ai sensi dell’articolo 100 Tulps, su proposta dei Carabinieri che hanno segnalato l’esercizio pubblico come teatro di liti,e, in ultimo, una violenta rissa scoppiata la sera di Natale, tra tre donne di origini sudamericane, poi arrestate dai CarabinieriStazione Roma San Pietro intervenuti.I militari hanno inoltre accertato che ile’ luogo di ritrovo di soggetti pregiudicati e oggetto di ripetute contravvenzioni di carattere amministrativo in materia igienico-sanitaria e lavoristica, in violazione all’ordine pubblico e la ...