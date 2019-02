Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Il Doppio Gioco di Natalia!

uominiedonnenews

(Di venerdì 15 febbraio 2019): lite in studio tra Andrea e Ivan. Angela ha le idee chiare su quale sia il suo corteggiatore preferito. Situazione incerta, invece, tra Irene e Valentina.Poche ore fa presso gli studi Mediaset si sono registrate le puntate di. Ecco nel dettaglio quali sono state le vicende che caratterizzeranno le prossime puntate del format. La prima storia ad essere trattata e approfondita è quella di Ivan. Si parte subito con una discussione con Andrea. I due hanno in comune una corteggiatrice, Natalia, che nei giorni scorsi ha fatto un’esterna con entrambi. Quando lo spagnolo viene a sapere della simpatia tra la Paragoni e il nuovo tronista ovviamente si infastidisce e inizia a punzecchiarlo per tutta la puntata. Zelletta, tuttavia, non sembra voler mollare la presa anzi si dichiara sempre più convinto ad andare ...