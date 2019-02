Crisi del latte | le proposte della Confagricoltura siciliana

Michelle Hunziker e il video della polemica rimosso : “Quanta ipoCrisia” : Michelle Hunziker contro l’ipocrisia del web. La showgirl ha cancellato il video pubblicato ieri su Instagram che ha finito per sollevare un ginepraio: lei, splendida con il vestito indossato a Sanremo, che scende le scale di casa, sognando di essere ancora la Festival. A riportarla alla realtà, la voce fuori campo dei collaboratori domestici: “Le sue figlie l’aspettano nella vasca. Butto la pasta”. Apriti cielo, anzi: ...

Visco : 'Crisi più grave della storia italiana - problema è il debito' : Dobbiamo intervenire sul debito pubblico perché abbiamo un tasso di crescita dell'economia che si abbassa e un tasso di interesse sul debito che sale. Adesso è il doppio rispetto a solo otto mesi fa ...

Il Paradiso delle Signore 14 febbraio 2019 : Clelia ha una Crisi di nervi : La bella Calligaris non riesce più a sopportare la presenza fissa di suo marito al Paradiso. Accusa così un malore e viene soccorsa da Luciano.

Inter-Icardi - dal caso biografia alla multa post vacanze. Le tappe della Crisi : Il rapporto tra Mauro Icardi e l'Inter è sempre stato altalenante. Due flash su tutti: la frattura con i tifosi per il caso della biografia e la polemica dello scorso inverno a causa di mancate ...

Fedeltà - il nuovo romanzo di Missiroli sulle tante Crisi dell’uomo di oggi : Chissà com’è leggere il nuovo libro di Marco Missiroli non avendo tradito mai. Oppure chissà com’è leggerlo da traditori incalliti. E non c’è da pensare subito ai soli tradimenti dell’amore e del sesso. Perché Fedeltà (uno dei titoli più attesi dell’anno, pubblicato da Einaudi e già virtualmente candidato ai più prestigiosi premi letterari mesi prima della sua uscita) parla dei microsismi quotidiani, degli equilibri che ...

Powell scaccia i fantasmi della Crisi : Lo sarebbe a fronte di un'economia che lo stesso Powell, parlando ieri a un incontro con gli studenti della Mississippi Valley State University, a Itta Bena, ha detto che 'va bene'. E non ha tutti i ...

Crisi del Venezuela e incompetenza di questo governo : È un vuoto pesante, dalle ripercussioni gravi su ogni aspetto della società, dall'economia alla sicurezza. Non rendersene conto è gravissimo. Riccardo Cascioli Invia

Juan Guaidó - leader dell’opposizione venezuelana - ha detto di provare «profondo sconcerto» per la decisione del governo italiano di non schierarsi nella Crisi del Venezuela : Juan Guaidó, capo dell’opposizione Venezuelana che si è autoproclamato presidente del Venezuela, ha criticato il governo italiano sulla crisi Venezuelana, accusandolo di non prendere una posizione netta contro il presidente Nicolás Maduro e di non chiedere «con forza, libere elezioni,

Avvocato clochard - ecco i numeri della Crisi che ha messo la categoria sul lastrico : C'è chi ha chiuso i battenti, preferendo tornarsene in provincia, e chi si è trasferito da zone di prestigio quali Chiaia e il Vomero a zone decentrate. Ci sono quelli che...

La protesta dei produttori di latte - Industria del cioccolato tra Crisi ed eccellenze - La polemica su Bankitalia : Il ministro dell'Economia Tria difende l'autonomia delle due autorità. La Lega intanto apre un altro fronte: l'oro di Bankitalia , al valore attuale circa 91 mld di euro in lingotti, potrebbe essere ...

Alessandro Di Battista : "Per Alitalia al Mise cercano altri partner. Air France si era già sganciata prima della Crisi" : "Air France non si è sganciata dal dossier Alitalia a seguito del ritiro dell'ambasciatore Francese a Roma. Aveva già fatto retromarcia prima e, per questo, al Mise stanno facendo già colloqui con altri potenziali partner", così Alessandro Di Battista, ospite della trasmissione Mezz'Ora in Più su Rai Tre, commenta lo scontro tra Italia e Francia e annuncia che il governo sta cercando altri interlocutori per ...

Venezuela - la Crisi sulla pelle delle donne : È l'effetto dell'iperinflazione - stimata in 10 milioni per cento per il 2019 - e dell'economia al collasso vissuta sulla pelle delle donne che hanno scelto la vicina Colombia, dove la prostituzione ...

Parma-Inter - ore 20 - 30 La diretta Spalletti a caccia della vittoria scaccia Crisi : c'è Nainggolan : Il Parma, reduce dallo spettacolare pareggio per 3-3 sul campo della Juventus nello scorso turno di campionato, ospita questa sera al Tardini l'Inter, in piena crisi dopo la sconfitta interna col ...