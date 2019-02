Autonomia, M5S frena, ma Lega rassicura

: #Autonomia delle #Regioni, #M5S: 'No a cittadini di serie A e di serie B' - Agenzia_Ansa : #Autonomia delle #Regioni, #M5S: 'No a cittadini di serie A e di serie B' - ilfoglio_it : Il bluff sull’autonomia è un guaio nei rapporti tra Salvini e le sue regioni. Lo scetticismo del Carroccio: “Più ri… - KenSharo : New post (Autonomia Regioni, Salvini: con M5s c'è l'accordo) has been published on NUOVA RESISTENZA antifa' -… -

"Ci sarà un confronto in Parlamento prima della firma delle intese" sull'delle Regioni.Lo ha assicurato la ministra per gli Affari regionali Stafani, al termine del CdM che ha cominciato l'esame delle intese con Veneto,Lombardia e Emilia Romagna. "Abbiamo chiuso la fase tecnica". E il ministro dell'Interno, Salvini, al dossier critico del M5S ha replicato: "Non ci saranno cittadini di serie A e di serie B. Chi dice queste cose non ha letto" le bozze delle intese."La prossima settimana vertice politico".(Di giovedì 14 febbraio 2019)