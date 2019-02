I creatori di Verdum presentano Tannenberg | che lascia oggi l' early access

eurogamer

(Di mercoledì 13 febbraio 2019) Idi(Blackmill Games) sono lieti di annunciare che il loro nuovo FPS multiplayerabbandonaSteam. Come il suo precedessore siamo di fronte ad un FPS tattico curato al dettaglio dal punto di vista storico, con fedeli riproduzioni di uniformi, armi ed equipaggiamento dell'epoca, questa volta il fronte orientale del 1914.Come riporta Rock Paper Shotgun,ci trasporterà nei giorni dell'omonima battaglia del 1914 in cui gli eserciti di Russia, Romania, Austro-Ungheria, Germania e Bulgaria si sono dati battaglia. Il gioco supporterà battaglie da 64 giocatori e saranno presenti oltre 50 armi, 6 mappe e diverse modalità di gioco (con diverse ambientazioni come la foresta di Galizia o un villaggio polacco), ma non finisce qui in quanto ci saranno persino i bot controllati dall'IA di gioco.Potete unirvi alla battaglia di...