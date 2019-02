C' è posta per te questa sera non andrà in onda | la De Filippi ' scappa' da Sanremo

Biathlon - Canmore 2019 : le sprint di oggi spostate a domenica 10 febbraio! Il nuovo programma e gli orari - temperature a -30°! : La mossa degli organizzatori di anticipare le staffette ha pagato: le temperature polari che si registrano a Canmore, in Canada, sede della tappa di Coppa del Mondo di Biathlon, hanno portato allo spostamento delle sprint inizialmente previste per la serata italiana di oggi. temperature attorno ai -30°C e massima prevista di -22°C hanno costretto gli organizzatori a spostare le gare a domani. Ricordiamo che da regolamento non si può gareggiare ...

Il duetto perfetto di Federica Carta e Shade con Cristina D’Avena a Sanremo con Senza farlo apposta (video) : Federica Carta e Shade duettano con Cristina D'Avena nella quarta serata del Festival di Sanremo, venerdì 8 febbraio. Al duetto sulle note di Senza farlo apposta si aggiunge la regina delle sigle dei cartoni animati che impreziosisce l'apprezzato brano del Festival. Federica Carta e Shade non sono nuovi alle collaborazioni: hanno già duettato sul singolo estivo Irraggiungibile, conquistando le radio e i fan e al Festival di Sanremo 2019 ...

La mancanza di stimoli culturali nuoce alla Salute? La risposta è sì - ecco perché : La mancanza di stimoli culturali nuoce alla Salute? A cercare di rispondere al quesito è ‘Dottoremaeveroche’, il sito di informazione anti-fake news della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, in una scheda a cura del ‘Pensiero Scientifico Editore’. Ebbene: la risposta è positiva, e fra i soggetti più ‘vulnerabili’ ci sono bambini e donne. Esistono studi “che ...

Fiorentina - la richiesta alla Lega Calcio : sfida del 4 marzo spostata per Astori? : Il 4 marzo ricorre l'anniversario della morte di Davide Astori. Sarà trascorso un anno dalla tragedia che ha sconvolto Firenze e tutto il Calcio italiano: il capitano viola trovato senza vita nella ...

Atalanta-Fiorentina - il club viola chiede di spostare il match per l’anniversario di Astori : Il 4 marzo sarà l’anniversario della morte di Davide Astori, un giorno che ha cambiato e sconvolto non solo la Fiorentina ma anche quella del calcio italiano. I calciatori, il tecnico Pioli ed i tifosi hanno onorato la memoria del capitano viola e la Fiorentina ha chiesto alla Lega Calcio di spostare la data del match contro l’Atalanta (fissata proprio il 4 marzo) per onorare al meglio Astori. La soluzione ideale sarebbe quella ...

Assistenza agli immigrati : il travagliato percorso della proposta di legge 'Ero straniero' : Presentata in Parlamento con 90mila firme, voleva superare la Bossi-Fini ed ora rischia di essere affossata dal decreto Salvini

Una legge contro querele temerario - De Gregorio e giornalisti non paghino per altri. La proposta di Verini e Romano : ... nella sua veste di Direttore de l'Unità dal 2008 al 2011 in seguito a querele quasi sicuramente 'temerarie' di personaggi della vita politica e pubblica di cui il giornale si era occupato, a partire ...

Perché l’asse franco-tedesco è la risposta sbagliata all’euroscetticismo : La richiesta, parzialmente condivisa, di modificare le regole antitrust mostra che il rapporto tra Parigi e Berlino può rispondere più agli interessi nazionali di entrambi i Paesi che svolgere un ruolo di leadership nell’Unione europea...

Superbollo auto - proposta di legge della Lega per abolirlo : ROMA - 'Abolire il Superbollo per le auto con potenze superiori ai 252 cavalli vapore'. È l'obiettivo della proposta di legge a prima firma del deputato umbro della Lega, Riccardo Augusto Marchetti. '...

Roma : predisposta chiusura di 2 settimane per discoteca Qube : Roma – Nella mattinata odierna, gli uomini del commissariato Sant’Ippolito hanno notificato il decreto emesso dal questore di Roma e che prevede la sospensione dell’attivita’ per 15 giorni al ‘Qube’. Il provvedimento e’ stato predisposto dalla Divisione della Polizia amministrativa a seguito delle reiterate segnalazioni pervenute dalla Stazione dei Carabinieri di Roma – Casalbertone e dal ...

C'è posta per Te : imprenditore mantiene la promessa - ex disoccupato Andrea ora assunto a Catania : Blasting News lavora con l'Unione Europea nella lotta contro le fake news Questo articolo è stato verificato con: https://palermo.repubblica.it/cronaca/2019/02/06/news/Catania_mantiene_la_promessa_...

C’è posta per te : chi è il super ospite di Maria De Filippi - mai visto finora in uno studio tv : Piaccia o no il genere, ‘C’è posta per te’ è un successo incredibile. Lo dicono i numeri, i dati di ascolto. La quarta puntata del programma di Maria De Filippi ha infatti raccolto davanti al piccolo schermo ben 5.735.000 spettatori pari a uno straordinario 29.1% di share battendo, ancora una volta, la concorrenza. ‘Ora o Mai più’, lo show in onda su Raiuno e condotto da Amadeus, si è fermato a 3.267.000 spettatori pari al 16.5% di share. Un ...

C'è posta per Te : Carmelo Stivala mantiene la promessa fatta in tv e assume Andrea : In una recente puntata della nota trasmissione di Canale 5 C'è Posta per Te condotta da Maria De Filippi, l'imprenditore siciliano Carmelo Stivala, attualmente consulente presso Mondialpol Italia di Catania, aveva promesso un posto di lavoro nell'agenzia ad Andrea, padre disoccupato originario di Misterbianco. Ebbene, la promessa è stata realmente mantenuta pochi giorni dopo. La promessa fatta a C'è Posta per Te Durante la puntata, Andrea, padre ...

Pernod Ricard alza la posta sugli utili dopo i numeri del primo semestre : Il bilancio positivo mette il turbo a Pernod Ricard , al momento best performer del Cac40 di Parigi con un guadagno del 2,17%. La big francese dei drink ha chiuso il primo semestre con un utile netto ...