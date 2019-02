Toyota con Android Auto | modelli veicoli e tempistiche indicative

Flotte - La nostra intervista a Massimiliano Loconzolo (Toyota) : Nel corso del 2018, la Toyota ha immatricolato in Italia 87.833 vetture, con una crescita del 3,04% rispetto allanno precedente e una quota di mercato pari al 4,6%; a queste si sono aggiunte 3.974 Lexus (-0,72% sul 2017, quota pari allo 0,21%). Ecco la nostra intervista a Massimiliano Loconzolo, fleet & used senior manager della Toyota Italia.Quali sono le vostre principali novità di particolare interesse per la clientela business nel ...

Toyota - Il teaser della GR Supra Performance Line Concept TRD : Il reparto TRD (Toyota Racing Development) ha anticipato con un teaser il lancio di un prototipo basato sulla Toyota Supra. Il debutto è fissato per il 9 febbraio prossimo alla Osaka Automesse, uno dei più importanti eventi dedicati al tuning e alle elaborazioni del mercato giapponese. In questa occasione debutterà la Toyota GR Supra Performance Line Concept TRD, un prototipo destinato ad anticipare la Linea di accessori ufficiali che i ...

Dakar - Al-Attiyah e la Toyota vincono l'edizione 2019 : Carlos Sainz ha vinto la decima e ultima tappa della Dakar, la Pisco - Lima. Lo spagnolo ha preceduto di appena 42 secondi la Peugeot di Sébastien Loeb e l'altra Mini di Cyril Despres. Ma i riflettori sono tutti puntati su Nasser Al-Attiyah: il qatariota, oggi dodicesimo al traguardo, ha vinto la sua terza Dakar in carriera, regalando alla Toyota il primo successo nella categoria.Vittoria di squadra. I meriti della vittoria non sono certamente ...

Toyota Rav4 - sconto imperdibile con gli Hybrid bonus [FOTO e PREZZO] : Gli Hybrid bonus di Toyota offrono uno sconto sul listino di ben 4.600 euro Si aprono gli ordini della quinta generazione del Toyota Rav4, il SUV che nel 1994 ha lanciato una nuova tipologia di automobile, capace di unire le caratteristiche tipiche di un fuoristrada alla compattezza e maneggevolezza di una berlina. Nasceva così un modello che avrebbe condizionato in modo rilevante il mercato dell’auto su scala globale. Oggi, Rav4 è il SUV ...

La Toyota sta lavorando al progetto Dakar con Fernando Alonso : La fame di corse e di vittorie di Fernando Alonso, come è chiaro a tutti, non si è esaurita con il ritiro dalla Formula Uno. Lo spagnolo, due volte campione del mondo nel 2005 e nel 2006, sta tentando la via che porta alla “Tripla Corona” (il riconoscimento per il pilota capace di vincere il GP di Monaco, la 500 Miglia di Indianapolis e le 24 Ore di Le Mans). Avendo ottenuto i successi nel Principato e nella celebre corsa francese, ...

La Toyota sta lavorando al progetto Dakar con Fernando Alonso : La fame di corse e di vittorie di Fernando Alonso, come è chiaro a tutti, non si è esaurita con il ritiro dalla Formula Uno. Lo spagnolo, due volte campione del mondo nel 2005 e nel 2006, sta tentando la via che porta alla “Tripla Corona” (il riconoscimento per il pilota capace di vincere il GP di Monaco, la 500 Miglia di Indianapolis e le 24 Ore di Le Mans). Avendo ottenuto i successi nel Principato e nella celebre corsa francese, ...

Nuova sfida per Fernando Alonso - spunta l’ipotesi Dakar : in cantiere un test con la Toyota : La Toyota avrebbe in mente di organizzare un test per Fernando Alonso, facendogli provare il pick-up di Nasser Al Attiyah Fernando Alonso non ha intenzione di fermarsi e, dopo la 24 Ore di Daytona, potrebbe addirittura svolgere un test con la Toyota in vista di una possibile partecipazione futura alla Dakar. La Casa giapponese ha in mente di far salire l’asturiano sul pick-up con cui Nasser Al Attiyah sta partecipando al più famoso ...

CES 2019 : presentato a Las Vegas lo Chaffeur per guida autonoma secondo Toyota [GALLERY] : 1/14 ...

Toyota Mobility Foundation : sfida per aiutare le persone con paralisi ad arti inferiori : 'La sfida ha invitato ingegneri, innovatori e designer di tutto il mondo a presentare progetti per tecnologie rivoluzionarie, incorporando sistemi intelligenti, per migliorare la mobilità e l'...

Toyota finanzia i progetti per aiutare le persone con paralisi ad arti inferiori : ' La sfida ha invitato ingegneri, innovatori e designer di tutto il mondo a presentare progetti per tecnologie rivoluzionarie, incorporando sistemi intelligenti, per migliorare la mobilità e l'...

Dakar 2020 - Fernando Alonso lancia la sfida con la Toyota! Piano già definito : 5 rally di preparazione per puntare alla vittoria : Fernando Alonso. com’è noto, ha lasciato la Formula Uno, ma non ha certo intenzione di dire “addio” al mondo delle corse, anzi. Dopo le partecipazioni a 500 Miglia di Indianapolis, 24 Ore di Daytona e 24 di Le Mans, il campione spagnolo ha in serbo una nuova grande avventura: puntare alla partecipazione della Dakar 2020. Un progetto affascinante ed ambizioso, per un pilota che si nutre delle sfide per non farsi mai mancare la ...

Toyota Supra : tutti i segreti dell’iconica sportiva giapponese [FOTO] : Realizzata in collaborazione con la Casa di Monaco la nuova Supra nasconde più assi nella manica per conquistare la clientela In attesa di poterla vedere dal vivo fra pochi giorni sotto i riflettori del Salone di Detroit 2019, la nuova generazione della Toyota Supra è stata svelata da alcuni immagini che ritraggono sia il frontale che la vista posteriore di questa iconica sportiva. Realizzata in collaborazione con Bmw, la nuova Supra ...

Carlsberg rinnova la flotta con Full Hybrid Electric di Toyota : LEADER NEL SETTORE Toyota con oltre 12 milioni di automobili elettrificate vendute al mondo dal 1997 è un brand leader del settore. Un impegno concreto verso la mobilità sostenibile grazie all'...