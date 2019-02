L’economia italiana è deteriorata e il peggio deve ancora arrivare : Negli ultimi due trimestri del 2018 il pil italiano è diminuito complessivamente dello 0,36 per cento, rovesciando un ciclo economico positivo che durava da 14 trimestri durante il quale la crescita cumulata del prodotto è stata del 4,7 per cento. Due osservazioni a questo punto si impongono. La pri

economia circolare e biometano : “Il Governo intervenga per liberare le potenzialità del più grande giacimento di energia verde italiana” : Piero Gattoni, Presidente del CIB – Consorzio Italiano Biogas, è intervenuto stamane a Roma all’incontro “La corsa ad ostacoli dell’Economia circolare in Italia”, organizzato da Legambiente, alla presenza del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare Sergio Costa, e ha dichiarato: “Progettare un cambio di paradigma dei processi produttivi verso un modello di Economia circolare è un’occasione per rimettere la natura e ...

A gennaio nuova frenata dell'economia italiana : scende indice Pmi : Pubblicati anche i Pmi di Francia e Germania: per l'economia francese, l'indice generale risale a 48,2, 47,9 nellarilevazione precedente,, mentre quello dei servizi segna 47,8, da 47,5,. La Germania,...

Italia : dati Pmi mostrano 'economia italiana in generale rallentamento' - Markit - : I dati Pmi mostrano un'economia Italiana in fase di progressivo e generale rallentamento. E mentre il governo Italiano tenta di stimolare la crescita, questo scenario proietta un'ombra sul nuovo anno"...

economia italiana a gennaio si contrae - giù Pmi : L'indice Pmi, purchasing managers' index, che monitora l'attività economica scende, a gennaio, al di sotto della soglia dei 50 punti che separa l'espansione della contrazione economica a gennaio. L'...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : “Non è misura assistenzialista - immettiamo 8 miliardi nell’economia italiana” : “Noi inietteremo 8 miliardi di euro nell’economia reale e questo è un ciclo che nel giro di un anno farà sì che noi entro i primi 12 mesi proporremo almeno un’offerta di lavoro nel territorio nazionale. Questo vuol dire che non è una misura assistenzialista, che è una misura che dà fiducia e chiede di impegnarsi per dei doveri”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio alla presentazione del sito e della card sul Reddito. ...

Perché l’economia italiana ha bisogno di più mercati globali - non meno : Negli ultimi giorni il presidente del Consiglio Conte e il vice premier Di Maio hanno sottolineato la correlazione fra la recessione e il calo della domanda internazionale e un’eccessiva dipendenza dell'economia italiana dall'export. In realtà, se guardiamo i numeri, la globalizzazione della nostra economia è un processo virtuoso, anzi ne servirebbe di più...

Recessione - Visco : economia italiana debole - servono riforme : L'economia italiana deve quindi riuscire a risollevare la sua crescita e a riprendere, al tempo stesso, un percorso sostenibile di riduzione del debito pubblico. Oggi infatti come ha da poco spiegato ...

Il monito di Bankitalia sull'economia italiana : 'Puntare sugli investimenti' Per contrastare le spinte recessive , certificate dall'Istat, bisognerà quindi puntare sugli investimenti che possono rilanciare l'economia. 'Il benessere delle famiglie ...

Ignazio Visco - governatore di Bankitalia : "Le prospettive dell'economia italiana sono peggiorate" : "Le prospettive dell'economia italiana sono oggi meno favorevoli di un anno fa" e "sono gravate da rischi al ribasso che hanno in parte una origine estera ma che continuano a riflettere in misura significativa le debolezze proprie del nostro paese". Lo afferma il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, nel suo discorso al 25mo congresso Assiom Forex.Tra i fattori nazionali, Visco cita "In primo luogo l'incertezza sulla crescita, oltre che ...

Cosa ha detto Bankitalia sull'economia italiana : ...internazionale e alla 'incertezza sulla crescita' e 'sull'orientamento della politica di bilancio e sulla ripresa di un percorso credibile di riduzione del peso del debito pubblico sull'economia'. È ...