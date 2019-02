Diplomati magistrali in GaE : data decisione finale e Adunanza Plenaria : Diplomati magistrali in GaE: data decisione finale e Adunanza Plenaria Adunanza Plenaria Diplomati magistrale, le ultime Diplomati magistrali in Graduatorie a Esaurimento: la questione non è ancora finita e si trascina ormai da diversi mesi. È attesa a marzo la decisione finale da parte della Cassazione, che dovrà valutare il ricorso contro la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 20 dicembre 2017. La Cassazione avrà ...

Diplomati magistrali : dov’è il cambiamento? : Il coordinamento DMA Piemonte torna a far sentire la sua voce a pochi giorni dal pronunciamento della prossima adunanza plenaria prevista per il 20 febbraio. Sulla questione dei Diplomati magistrali, sul diritto al loro inserimento nelle Gae, a marzo dovrà esprimersi anche la Cassazione. Tra i temi toccati nell’ultimo comunicato stampa emesso dal coordinamento DMA Piemonte figura anche quello dei Diplomati magistrali con disabilità per i ...

Diplomati magistrali - continua la battaglia a colpi di ricorsi : continua la spaccatura all’interno del personale docente. E soprattutto tra quegli insegnanti accomunati dalla precarietà e dall’esigenza di stabilizzazione. Stiamo parlando degli insegnanti Sfp e Diplomati magistrali. La soluzione politica del Concorso Straordinario sembrava aver accostato i due “schieramenti”, riservando proprio ad entrambi la partecipazione. Eppure, la battaglia a suon di ricorsi sembra ...

Ricorso concorso semplificato Diplomati magistrali : la disamina dello studio Santonicola : Di seguito pubblichiamo la disamina dello studio legale Santonicola and partners, in risposta ad una maestra della primaria a cui era stata preclusa la partecipazione al concorso straordinario infanzia primaria. Ricorso concorso semplificato diplomati magistrali/S.F.P., CON SERVIZIO SVOLTO ALLE DIPENDENZE DELLE SCUOLE PARITARIE. ACCESSO AL COLLOQUIO ORALE NON SELETTIVO. PRIMO ACCOGLIMENTO GIUDIZIARIO IN ITALIA, OTTENUTO DAGLI AVVOCATI STABIESI ...

Concorso semplificato Diplomati magistrali e graduatorie Itp II Fascia : i due ricorsi e le risposte dello studio Santonicola : Prosegue la rubrica di Scuolainforma, curata dallo studio legale Santonicola, nella quale forniremo – di volta in volta – una consulenza legale gratuita ai nostri lettori. Se vorrete sottoporci i vostri quesiti legali, potrete scriverci al seguente indirizzo: legale@scuolainforma.it. Risponderemo nel più breve tempo possibile in questa sezione. Di seguito, pubblichiamo le risposte ai due quesiti pervenutici nella settimana appena trascorsa, ...

Diplomati magistrali : Consiglio di Stato rinvia decisione inserimento GAE a febbraio 2019 : La posizione dei Diplomati magistrali che hanno conseguito il titolo nell'anno accademico 2001/2002 è oggetto di un dibattito giuslavoristico estremamente vivace all'interno dello stesso Consiglio di Stato. Palazzo Spada, nel corso delle ultime settimane, ha affrontato la questione un diverse ordinanze. Arrivando anche a pronunce molto differenti tra loro. Tanto che, in ultimo, l'Adunanza Plenaria ha deciso di rinviare, al prossimo 20 febbraio ...

Concorso straordinario non è tutela dei Diplomati magistrali : I diplomati magistrali stanno vivendo una fase di transizione con stati d’animo differenti. La questione sul piano giudiziario non è ancora chiusa, come dimostra il rinvio al prossimo 20 febbraio della nuova adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Ai diplomati magistrali spetterebbero le Gae, soluzione ritenuta più ragionevole rispetto ad un Concorso limitato a pochi partecipanti. Il Coordinamento DMA Piemonte, in occasione delle ...

Scuola : Diplomati magistrali nelle GaE - magistrati rimandano a febbraio : Rimandata al 20 febbraio 2019, l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato relativa alla possibilità, per i diplomati magistrali prima del 2002, di essere considerati nelle Graduatorie ad Esaurimento , ...