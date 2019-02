Serie A Bologna | Palacio pronto a restare

Biglietti Bologna-Genoa come acquistare i tickets per la 23^ giornata di Serie A di calcio : Domenica 10 febbraio si giocherà Bologna-Genoa, match valido per la 23^ giornata della Serie A 2019 di calcio. Allo Stadio Dall’Ara andrà in scena un incontro fondamentale per le sorti delle due squadre: i felsinei, infatti, sono reduci dalla vittoria di San Siro contro l’Inter ma occupano sempre il terzultimo posto in classifica e sono sempre in piena lotta per la retrocessione mentre il Grifone ha bisogno di punti per mettersi in ...

Serie A Bologna - Mihajlovic ha rigenerato la squadra : Bologna - Dal successo di Milano il Bologna ne è uscito rigenerato: i rossoblù sono tornati con giocatori tirati a lucido, praticamente nuovi. Il primo è sempre lui, Federico Santander . Gol, ma anche ...

Basket Serie A : la Virtus Bologna è tornata : In una giornata in cui la costante è stata la vittoria ottenuta negli ultimi minuti, l a Virtus Bologna rifila 22 punti di scarto , il massimo di giornata, ad Avellino , non proprio l'ultima della ...

Serie A Bologna - differenziato per Sansone : Bologna - Mattinata di lavoro per i rossoblù, dopo la bella e importante vittoria di San Siro contro l'Inter. A Casteldebole, sotto una leggera pioggia, agli ordini di Mihajlovic i titolari hanno ...

Serie A - nuovi orari per Bologna-Juve e Milan-Empoli. Come cambia il calendario delle gare : Due novità nel programma della 25giornata di Serie A , 6° turno del girone di ritorno per quanto riguarda le partite di Juventus e Milan alla voce anticipi e posticipi. Come comunicato dalla Lega ...

Serie A - anticipata Milan-Empoli al 23 febbraio : Bologna-Juventus si gioca il 24 : ROMA - Il calendario della Serie A viene modificato da un anticipo e da un posticipo: Milan-Empoli della sesta giornata di ritorno, all'andata finì 1-1,, inizialmente prevista per domenica 24 febbraio ...

Serie A - Milan-Empoli anticipata al 23 febbraio - Bologna-Juventus posticipata al 24 : ROMA - Un anticipo e un posticipo modificano il calendario della Serie A: Milan-Empoli della sesta giornata di ritorno, all'andata finì 1-1,, inizialmente prevista per domenica 24 febbraio 2019 alle ...

Video/ Inter Bologna - 0-1 - : highlights e gol della partita - Serie A 22giornata - : Video Inter Bologna , risultato finale 0-1, : gli highlights e i gol della partita di San Siro, per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A.

Basket - Serie A : Venezia salva a Pesaro - Bologna schianta Avellino : Dopo la vittoria di Trento nell'anticipo e in attesa del posticipo del lunedì Pistoia-Milano, sei partite domenicali per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. Tony Taylor, 13 punti per ...

Basket - Serie A : Venezia - rimonta thrilling a Cantù - Bologna travolge Avellino : ROMA - La Virtus Bologna aggancia Varese con 20 punti dopo diciotto giornate di Serie A. Netto l'88-66 della squadra di Sacripanti che dà spettacolo al Pala Dozza con 19 punti di M'Baye e 15 di ...

Serie A - Inter-Bologna 0-1 : Santander inguaia Spalletti : MILANO - È sempre più crisi per l' Inter , incapace di uscire da un inizio 2019 da incubo. Dopo il 6-2 rifilato al Benevento negli ottavi di Coppa Italia solo delusioni nel nuovo per i nerazzurri, ...

Serie A - Inter-Bologna 0-1 : Santander gela San Siro : MILANO - Si apre ufficialmente la crisi in casa Inter . Dopo il 6-2 rifilato al Benevento negli ottavi di Coppa Italia solo delusioni nel 2019 per i nerazzurri, sconfitti dal Bologna a San Siro due il ...

Basket - Serie A 2019 - 18a giornata : Venezia va sotto di 20 - poi espugna Pesaro. Brindisi corsara all’overtime - vincono Bologna e Torino : Pomeriggio particolarmente avvincente, quello della diciottesima giornata di Serie A 2018-2019. Bologna batte Avellino in uno scontro tra formazioni ancora in gioco in Europa, ma chi rischia davvero è Venezia, che rimonta 20 punti di svantaggio a Pesaro e poi vince di tre. Successo pesante di Brindisi a Sassari dopo un tempo supplementare, mentre Torino si aggiudica la sfida salvezza contro Reggio Emilia. SEGAFREDO VIRTUS Bologna-SIDIGAS ...

Basket - Serie A 2019 - 18a giornata : Venezia va sotto di 20 - poi espugna Pesaro. Brindisi corsara all’overtime - vincono Bologna e Torino : Pomeriggio particolarmente avvincente, quello della diciottesima giornata di Serie A 2018-2019. Bologna batte Avellino in uno scontro tra formazioni ancora in gioco in Europa, ma chi rischia davvero è Venezia, che rimonta 20 punti di svantaggio a Pesaro e poi vince di tre punti. Successo pesante di Brindisi a Sassari dopo un tempo supplementare, mentre Torino si aggiudica la sfida salvezza contro Reggio Emilia. SEGAFREDO VIRTUS Bologna-SIDIGAS ...