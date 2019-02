' Così l' Italia rischia e fa rischiare i mercati e l' Eurozona' | Fmi

Venezuela : Bernini - FI - - politica estera Italia mai Così in basso : Roma, 06 feb 13:48 - , Agenzia Nova, - Il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Mariastella Gelmini, ha affermato che "la politica estera è da sempre il termometro della salute... , Com,

Andrea Illy - Così vogliamo restare la marca di caffé più 'globale' - Italia Economia n. 6 del 06 febbraio 2019 : Il presidente del gruppo preannuncia molte novità per il 2019, dal lancio delle capsule compatibili in partnership con Jab ai nuovi negozi monomarca in giro per il mondo.

Nuovi stadi - Così l'Italia è diventata il fanalino di coda del calcio europeo : I numeri sono impietosi. Negli ultimi dieci anni in tutto il mondo sono stati registrati 495 progetti depositati per impianti sportivi costruiti ex novo, oppure ricostruiti nel luogo dove sorgevano precedentemente o - ancora - profondamente rinnovati. Arene con ...

Silvio Berlusconi - l'ultimatum di Brunetta a Salvini : Così Forza Italia si va a suicidare : Proprio quando l'ex ministro Renato Brunetta lancia l'ultimatum agli alleati del Carroccio dalle colonne del Corriere della sera : 'Non è più accettabile la sua ambiguità, nè la sua politica dei due ...

Sea Watch - l'ultima truffa sui migranti : un'ombra sinistra. La verità dei numeri : Così fregano ancora l'Italia : Il governo non può dirlo ufficialmente, ma sulla Sea Watch c'è di cui essere preoccupati. Da Catania il pm Zuccaro esclude rilievi penali contro l'Ong tedesca, si indaga solo per "irregolarità amministrative". Il punto vero, però, è che dietro lo sbarco dei 47 migranti bloccati per giorni al largo d

Così hanno ucciso l'Italia del fare : Tu lo sai come si sente chi chiude una bottega? Ti va via la pelle, scarnificata, e gli occhi cominciano a fissare un futuro vuoto, con il senso di colpa che ti batte dentro, perché hai tradito la tua vita, il tuo mestiere, tuo padre, tua madre, le mani che non servono più a nulla, un'appendice inutile che ha perso arte e magia.C'è una parola con cui non puoi non fare i conti: fallito. Ti accorgi che quella porta serrata è la fine di un mondo, ...

Emmanuel Macron - dopo i migranti la Tav : ultima carognata - Così vuole sabotare l'Italia : Paradossi incrociati sulla Tav. A Emmanuel Macron non è mai piaciuta ma ora chiede di accelerare sull'alta velocità Torino-Lione un po' per convenienza economica, un po' per vendetta: oltre ai migranti, è questa l'arma in mano al presidente francese per mandare in tilt l'odiatissimo governo italiano

Acqua bollente e liquidi speciali : Così si toglie il ghiaccio dagli aerei In Italia neve al Nord : meteo : La procedura è diventata un appuntamento fisso questi giorni di gelo negli aeroporti d’Europa e del Nord America. Ecco come avviene, quanto costa e perché le soluzioni hanno colori diversi

L'Italia rallenta - Così il debito rischia di risalire : Il rallentamento della crescita rischia di ribaltarsi pericolosamente sugli equilibri delle nostre finanze pubbliche, in particolare sul rapporto tra debito e Pil. Il mancato rispetto della regola sul ...

Salvini : Tav va completata - Italia Così tagliata fuori da Europa : Roma – “L’Italia non puo’ permettersi di rimanere isolata dall’Europa mentre gli altri vanno avanti, rischiamo di avere meno crescita e meno export”. Lo dice Matteo Salvini da Chiomonte in visita al cantiere della Tav. La Tav va “completata”, e’ “un’opera che dovrebbe essere un vanto per l’Italia”. L'articolo Salvini: Tav va completata, Italia così tagliata ...

'L'Italia avrà una ripresa incredibile - sarà un 2019 bellissimo' - Così Conte - : Roma, 1 feb., askanews, - 'Ci sono tutte le premesse per un bellissimo 2019 e per gli anni a venire. L'Italia ha un programma di ripresa incredibile. C'è tanto entusiasmo e tanta fiducia da parte dei ...

Italia in recessione - pil -0 - 2%. Mai Così male da 5 anni. Conte : 'niente allarmi. Di Maio accusa i governi Pd : L'Istat ha certificato un ulteriore rallentamento dell'economia Italiana nel quarto trimestre. E' il secondo calo consecutivo col segno meno. 'Le nostre misure rilanceranno la crescita nel secondo semestre' è stata la reazione del premier mentre il suo ...

Italia in recessione 'tecnica' - pil -0 - 2%. Mai Così male da 5 anni. Conte : 'niente allarmi. Di Maio accusa i governi Pd : L'Istat ha certificato un ulteriore rallentamento dell'economia Italiana nel quarto trimestre. E' il secondo calo consecutivo col segno meno. 'Le nostre misure rilanceranno la crescita nel secondo semestre' è stata la reazione del premier mentre il suo ...

Il primo tempio mormone in Italia (ma non chiamateli Così!) : Il tempio mormone a RomaIl tempio mormone a RomaIl tempio mormone a RomaIl tempio mormone a RomaIl tempio mormone a RomaIl tempio mormone a RomaIl tempio mormone a RomaIl tempio mormone a RomaIl tempio mormone a RomaIl tempio mormone a RomaIl tempio mormone a RomaIl tempio mormone a RomaIl tempio mormone a RomaIl tempio mormone a RomaIl tempio mormone a RomaIl tempio mormone a RomaIl tempio mormone a RomaIl tempio mormone a RomaIl tempio mormone ...