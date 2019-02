Monitor per Mac | i migliori da comprare

Spazio - arriva ‘Prisma’ : il satellite italiano per il Monitoraggio della Terra : Si avvicina il lancio del satellite Prisma, che con il suo ‘occhio’ ad alta tecnologia gettera’ uno sguardo globale sul pianeta e promette di innovare profondamente lo studio dell’ambiente. E’ una missione tutta italiana, dagli strumenti al centro di controllo a Terra, al satellite che la portera’ in orbita fra l’8 e il 9 marzo. Grazie alla sua super-vista, Prisma (PRecursore IperSpettrale della Missione ...

Facebook ha fatto installare una vpn per Monitorare le abitudini degli utenti : (Photo credit should read JOEL SAGET/AFP/Getty Images) Facebook interromperà il suo programma di ricerca marketing che osservava dall’interno i dispositivi sui quali era installato, appartenenti a un gruppo di tester di età compresa tra i 13 e i 35 anni, dopo che un articolo di Tech Crunch ha svelato i meccanismi del progetto. Il social network offriva al gruppo di giovani la possibilità di installare una virtual private network (vpn), ...

Ambiente : Monitoraggio satellitare per la riserva di Marsala : Un monitoraggio satellitare “finalizzato alla conservazione e alla gestione della naturalità nell’ecosistema, con trapianto sperimentale della posidonia oceanica stanziale”. E’ quanto prevede un progetto del Comune di Marsala redatto per la tutela della riserva naturale orientata “Isole dello Stagnone” e ammesso nella graduatoria regionale per il finanziamento (spesa: quasi 400 mila euro). “Il progetto ...

Bisogna Monitorare le offerte Euronics per Huawei P20 e Samsung Galaxy S9 Plus dal 25 gennaio : Ci sono nuove ed interessanti offerte Euronics che, a partire da oggi 25 gennaio, possiamo prendere in considerazione, soprattutto nel caso in cui dovessimo avere nel mirino device di fascia alta come il Samsung Galaxy S9 ed il cosiddetto Huawei P20. Proprio quest'ultimo, in settimana, è stato al centro di alcune promozioni di Vodafone, come avrete notato attraverso l'articolo pubblicato pochi giorni fa sulle nostre pagine. Ebbene, da questo ...

AGON3 : ecco i nuovi Monitor curvi super veloci per il gaming di AOC : AOC, azienda specializzata nella produzione di monitor, aqnnuncia l'arrivo dei monitor curvi AG273QCG (Nvidia G-SYNC) e AG273QCX (AMD FreeSync 2 HDR), display AGON di terza generazione. La serie premium di monitor di gioco AOC rinnovata e ridisegnata è disponibile a partire da gennaio 2019. Progettati per i giocatori più irriducibili, i modelli AGON 3 mantengono le feature aggiuntive dei display AGON come la frequenza di aggiornamento di 165 Hz, ...

LG 32UL950 è il Monitor 4K da 32 pollici per i grafici professionisti : I professionisti della grafica hanno molti buoni motivi per prendere in considerazione il nuovo monitor LG 32UL950. È un top di gamma che offre, a fronte di un prezzo elevato, immagini a risoluzione 4K, la possibilità di controllare l’intensità della retroilluminazione a zone (local dimming), l’HDR (High Dynamic Range, visualizza una gamma più ricca di colori, bianchi più luminosi e neri più profondi) e copertura dello spazio colore ...

Monitorare le piante dallo Spazio per valutare la salute dell’ecosistema della Terra : ESA sceglie Thales Alenia Space per guidare la missione FLEX : Thales Alenia Space, joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%, ha annunciato di aver siglato un contratto con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per guidare il programma satellitare Fluorescence Explorer (FLEX). Selezionata nel 2015 come ottava missione “Earth Explorer” dell’ESA, con lancio previsto nel 2023, FLEX utilizzerà uno strumento innovativo, denominato FLORIS, per mappare la fluorescenza della vegetazione terrestre al fine di ...

Klimahouse 2019 : MyDATEC presenta le novità per la prima casa in acciaio che Monitora i terremoti : MyDATEC, marchio Telema che propone sistemi innovativi per la climatizzazione ed il controllo della qualità dell’aria con recupero energetico per gli ambienti residenziali e del terziario, conferma anche per l’edizione 2019 la propria partecipazione a Klimahouse, la più importante vetrina nazionale dedicata all’innovazione e all’efficienza in edilizia che si terrà a Bolzano dal 23 al 26 gennaio 2019 (STAND D24/58). All’interno di un contesto che ...

Da Samsung 3 innovativi Monitor fino a 49” - salvaspazio e per gli appassionati di videogiochi : Il produttore coreano presenterà al CES tre nuovi modelli dalle dimensioni elevate, dall'originale design e per il gaming

Samsung presenta tre nuovi Monitor ad altissima risoluzione : il top è un 49 pollici per giocatori : Samsung ha aperto le danze del Consumer Electronics Show 2019, la più importante manifestazione al mondo per i dispositivi elettronici, con l’anticipazione di tre nuovi schermi per computer. L’avveniristico Space monitor, il l’imponente CRG9 e il professionale UR59C. Il primo può essere da 27 pollici QHD (2560×1440 pixel) o 32 pollici 4K (3840×2160 pixel), ma in entrambi i casi è uno schermo votato all’eleganza ...

E' una mela rossa il nuovo monitor da 18.5" di HANNspree destinato a chi ha uno stile di vita a colori e ama un design vivace e originale. HANNspree presenta oggi, in versione monitor, quello che in passato è stato un prodotto originale e di successo della gamma di TV…

Gli Usa riaprono una base militare in Alaska per Monitorare la Russia : La marina militare Usa ha schierato nelle isole Aleutine, appartenenti all'Alaska, aerei da pattugliamento anti-sommergibile P-8 Poseidon. Grazie al ripristino di una vecchia base militare , essi ...

Ambiente : un nuovo approccio per Monitorare le precipitazioni sugli oceani : Per analizzare i cambiamenti climatici e per gestire allarmi derivanti da precipitazioni intense, le stazioni di monitoraggio sulla Terra possono fornire un valido aiuto. In mare, invece, non è così facile tenere sotto controllo le precipitazioni. Attraverso i dati ottenuti dai segnali radar dai satelliti Gnss (Global Navigation Satellite System), un team internazionale di ricercatori ha sviluppato un nuovo approccio per monitorare ...