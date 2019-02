Montagna | due sciatori dispersi a Courmayeur | ricerche in corso

Montagna - in corso due interventi di soccorso : Le squadre di Udine-Gemona e di Forni Avoltri del socccorso Alpino e Speleologico sono impegnate in altri due interventi di soccorso in comune di Paularo e sul Monte Matajur , nel cividalese. Nei ...

Montagna : le valanghe uccidono due persone in Alto Adige : Due morti in altrettante tragedie della Montagna. Giornata nera in Alto Adige dove due persone hanno perso la vita per essere state travolte dalle valanghe. Il primo incidente si è verificato sul ...

Incidenti in Montagna - due morti in Alto Adige : Un ragazzo di 22 anni Altoatesino è morto sotto una valanga che si è abbattuta sul monte Spicco, in Valle Aurina , Bolzano , . L'incidente è avvenuto durante un fuoripista a 2.400 metri di quota. Un ...

Alberto e Gabriele - trovati morti i due escursionisti dispersi in Montagna : Avevano trascorso la notte tra sabato e domenica nel bivacco del lago del Laus. Nella mattina di lunedì il ritrovamento dei...

Montagna : intervento di soccorso per due alpinisti sul Corno Medale : intervento di soccorso ieri sera per due alpinisti, uno di Cremona e uno di Lodi, sul Corno Medale, sopra Lecco: stavano scalando lungo la Via Boga ma ad un certo punto si sono trovati in difficoltà. Fatta la prima doppia, la corda si è bloccata e uno di loro ha deciso di arrampicare per cercare di sbloccarla ma è caduto, per circa 25 metri, riportando diversi traumi. L’altro alpinista ha chiamato subito i soccorsi. Sul posto sono giunti i ...

Incidenti in Montagna : due alpinisti morti in Lombardia - grave una donna : Due alpinisti sono morti sulle montagne lombarde, in due diversi Incidenti causati probabilmente dal ghiaccio avvenuti in provincia di Brescia e di Bergamo . Sul Monte Blumone , tra Vallesabbia e ...

Montagna - due morti e un ferito in poche ore : Due morti e una persona ferita è il bilancio di due incidenti in montagne avvenuti in poche ore in Lombardia, in provincia di Bergamo e di Brescia. A Valbondione, comune in provincia di Bergamo, a ...

