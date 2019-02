Al via il bis di Baglioni | ' sovranista' delle note

Tav - Salvini : 'L'Italia ha bisogno di viaggiare di più' : "L'Italia ha bisogno di viaggiare di più, ha bisogno di opere": lo ha detto Matteo Salvini alla festa della Lega di Spirano, in provincia di Bergamo, spiegando che sarà a Chiomonte al cantiere della ...

In Sardegna parte il progetto BAT per far viaggiare gli aerei senza bisogno del GPS : Gli aerei potrebbero un giorno volare senza bisogno del GPS, grazie a un progetto inaugurato ieri e che sarà sviluppato in Sardegna. Si chiama “BAT: sistema innovativo di navigazione aerea basato su sistema inerziale”, e ha preso il via grazie a un investimento congiunto di 8 milioni e 200 mila euro da parte della Regione e del Ministero dello Sviluppo Economico. Il progetto è curato dall’azienda Wes Trade di Malta, dall’italiana Gem ...

Fette biscottate - biscotti - latte - caffè - marmellata : viaggio nella storia di 10 alimenti simbolo della colazione degli italiani : latte, caffè, Fette biscottate, muesli, merendine, marmellata e crema spalmabile. E poi torte, cereali, biscotti. La colazione italiana ha una tradizione antichissima che ci riporta molto indietro nel tempo e spesso fuori dai nostri confini. Le Fette biscottate ad esempio, sono nate nella Prussia dell’Ottocento per evitare sprechi, mentre il latte è figlio della civiltà di Mesopotamia. Il caffè si narra sia nato in Etiopia mentre il celebre ...

Caritas - la solidarietà viaggia sullo smartphone : l'esperimento per donare un pasto ai bisognosi con un'app : Salvia lo dice anche nel libro dato alle stampe per le edizioni San Paolo, L'economia sospesa . Il suo sogno. A portata di click. Tags Argomenti: Caritas povertà solidarietà provincia Bari bari città ...

Caritas - la solidarietà viaggia sullo smartphone : l'esperimento per donare un pasto ai bisognosi con un'app : Ideata da due fratelli di Monopoli, Giandonato e Pierluca Salvia, è già disponbile sugli app store. Si possono donare da 20 centesimi a 10 euro, i soldi vengono destinati alle Caritas diocesane e poi "girati" sulle card distribuite ai bisognosi individuati. Poi i soldi saranno...

SILvia SALEMI / Video - lo stop? 'Avevo bisogno di dare del tempo prima alla donna' - Ora o mai più 2019 - : SILVIA SALEMI è nel cast di Ora o mai più 2, programma di Rai 1 condotto da Amadeus. Nota soprattutto per il brano 'A casa di Luca', oggi è un'artista a...

Cannabis - Salvini : "Piuttosto che sì a canne - via prostituzione da strade" : "Se dobbiamo sconfiggere davvero la criminalità togliamo dalle strade la prostituzione a cielo aperto, come fanno in altri Paesi". Così Matteo Salvini, in diretta Facebook da Milano. "Pensiamo a ...

viaggio nelle città sostenibili. Come Ravenna ridistribisce la ricchezza : La città di Ravenna non sarà la più ricca, ma certo è tra quelle che hanno fatto di più e meglio per superare le disuguaglianze economiche. I dati raccolti dai ricercatori della Fondazione ENI, Enrico Mattei (FEEM) e inclusi nel rapporto “Per un’Italia sostenibile: l’SDSN Italia SDGs City Index 2018” su questo punto sono molto chiari. Sconfitta la diseguaglianza In ...

Il Papa : "Per trovare Gesù bisogna scegliere la via dell'amore umile" : Siamo la luna, che, pur con le sue ombre, riflette la luce vera, il Signore: la chiesa è il misterium lunae e il Signore è la luce del mondo. Lui, non noi. La luce di Dio va da chi la accoglie. Isaia ...

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini Bischofshofen 2019 : qualificazioni rinviate a domani per maltempo. In gara non ci sarà il format KO : L’ultima tappa della Tournée dei 4 Trampolini 2018-2019 di Bischofshofen non parte nel migliore dei modi per il pubblico e gli organizzatori, infatti una nevicata fittissima ha costretto la direzione gara a rimandare a domani le qualificazioni previste originariamente per le ore 17.00 odierne. Il maltempo ha colpito la località austriaca a partire dalle prime ore del mattino e non ha lasciato scampo agli organizzatori dell’evento, ...

Pd - Sala : “Mio futuro in bianco. Renzi? Prima o poi andrà via”. E su m5s : “Aveva più bisogno di noi che della Lega” : Duro con Renzi, con il partito democratico e con la legge di bilancio gialloverde. Più aperto e possibilista quando si parla del suo futuro e del movimento 5 stelle. Intervistato dal Corriere della Sera il sindaco di Milano Giuseppe Sala, non nega le aspirazioni a un ruolo nazionale ma, pragmaticamente, le subordina a un gradimento personale tutto da dimostrare. Il contrario, di fatto, di quanto imputato all’ex segretario e premier del suo ...

Scontro tra tornado - processo bis al via il 24 gennaio : ASCOLI PICENO L'udienza preliminare dell'inchiesta bis sullo Scontro dei tornado avvenuto nei cieli del Piceno si terrà il 24 gennaio alle 12. A quattro anni e mezzo dalla tragedia il Gup del ...