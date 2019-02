Ultime Notizie Roma del 02-02-2019 ore 12 | 10

Ultime Notizie Roma del 02-02-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale ritrovati dalla redazione in studio Roberta Frasca Ciao se ne va in Alto Adige l’Autostrada del Brennero chiusa in direzione nord tra Chiusa e Vipiteno per mezzi pesanti bloccati si è formata una coda di 12 km al servizio strade a proseguire a raggiungere i mezzi bloccati da statale del Brennero attualmente bloccata in due punti come anche la Statale della Val Venosta a gomagoi se tornare indietro come andare ...

Brennero - autostrada chiusa per neve : è caos/ Ultime Notizie - automobilisti fermi per 12 ore in auto : L'autostrada del Brennero è stata chiusa per neve: le abbondanti precipitazioni di ieri hanno indotto le autorità a intervenire, bloccando la circolazione

Ultime Notizie NoiPA : le informazioni dal portale su detrazioni e altro : Come ogni mese, il portale NoiPA riassume tramite la sua pagina Facebook, le Ultime notizie riportate nel corso del mese precedente. A gennaio, il portale ha trattato diversi argomenti importanti, tra cui le detrazioni per i familiari a carico e l’elemento perequativo negli stipendi di febbraio 2019. Vediamo insieme un riassunto di quanto detto, con relativo articolo di approfondimento. NoiPA, Ultime notizie NoiPA ha parlato nel mese ...

Pensioni scuola Ultime Notizie - circolare Miur domande Quota 100 : ecco quando si potrà presentare : Un vero e proprio boom di domande quello per Quota 100, a giudicare dai dati relativi ai primi giorni post maxi decreto: come riportato dal quotidiano economico ‘Il Sole 24 Ore’, sinora sono giunte all’Inps ben 15.672 istanze per l’uscita anticipata dal lavoro (dati aggiornati alle ore 19 di ieri). E’ interessante rilevare come quasi un terzo delle domande (5.098) siano state presentate da dipendenti pubblici. Fin ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Anche sul Venezuela Italia contro tutti - 2 febbraio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Anche sul Venezuela Italia contro tutti; Cassazione conferma un licenziamento per colpa dei Social , 2 febbraio 2019, .

?Pensioni Ultime Notizie : importo pensione Quota 100 - le previsioni : ?Pensioni ultime notizie: importo pensione Quota 100, le previsioni importo assegno con Quota 100 Pensioni ultima ora: il decreto è stato approvato lo scorso 17 gennaio dal consiglio dei ministri. I passaggi successivi prevedono la firma del presidente della Repubblica e la conseguente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Le norme entreranno in vigore una volta pubblicato in GU il decreto contenente le misure attinenti il reddito di ...

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Ultime Notizie - Perinetti : abbiamo parlato per Kouamè a gennaio : CALCIOMERCATO NAPOLI, Ultime notizie. Perinetti, dg del Genoa conferma i contatti a gennaio per Kouamè: 'poi però non se n'è fatto nulla'.

Ultime Notizie Roma del 01-02-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona serata dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuova tensione nella speranza sulla questione TAV il vicepremier Matteo Salvini a Chiomonte ha visitato il cantiere delle opere ha sottolineato se tornare indietro costa come andare avanti io sono per andare avanti pentastellati non ci stanno se lui mi provoca fermare i cantieri comunicare la Francia che non si farà dicono da Torino il progetto deve ...