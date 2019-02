Ciclismo | i 5 corridori più veloci in discesa secondo uno studio di Bert Blocken

Ciclismo - i cinque corridori con l'ingaggio più alto della stagione 2019 : Il Ciclismo non è tra gli sport più ricchi, ma anche i campioni del pedale possono arrivare a guadagnare cifre considerevoli. L'arrivo di grandi sponsor dal respiro mondiale e il crescente interesse per il mondo della bicicletta ha favorito l'innalzamento degli stipendi più alti, pur in un contesto in cui al fianco di pochissimi campioni dagli ingaggi milionari convivono centinaia di atleti dai guadagni molto popolari. Ecco i cinque corridori ...

Ciclismo - la Wilier diventa Neri Sottoli - Selle Italia - KTM : 17 corridori - c'è Visconti : E' una specie di salto indietro nel tempo il nuovo progetto con cui la squadra diretta da Angelo Citracca si presenta al via della stagione 2019. Quella che lo scorso anno era Wilier Triestina – Selle Italia diventa ora Neri Sottoli – Selle Italia – KTM, ritrovando così la partnership con un main sponsor già in passato al fianco di questa squadra. Anche nell'organico dei corridori il tema ricorrente è quello dei grandi ritorni: dopo tanti anni ...

Ciclismo - la top10 dei corridori più pagati nel 2019. La classifica degli stipendi. Nibali sul podio : Peter Sagan è il ciclista più pagato al mondo: lo slovacco della Bora-Hansgrohe si avvicina ai sei milioni di euro, confermandosi come uno dei migliori atleti sulle due ruote anche in virtù dei tre titoli iridati consecutivi conquistati. Alle sue spalle Chris Froome: il britannico, vincitore di ben quattro Tour de France e dell’ultimo Giro d’Italia, sta segnando la storia di questo sport nell’ultimo decennio e il Team Sky lo ...

Ciclismo - tutte le squadre e i corridori World Tour 2019 : l’elenco completo e la nazionalità : Tutto pronto per una nuova grandissima e spettacolare stagione di World Tour: andiamo a scoprire l’elenco di tutte le squadre con le rose e le nazionalità dei vari corridori. AG2R Astana Pro Team Bahrain Merida Pro Cycling Team BORA – hansgrohe CCC Team Deceuninck – Quick Step EF Education First Pro Cycling Team Groupama – FDJ Lotto Soudal Mitchelton-Scott Movistar Team Team Dimension Data Team ...

Ciclismo - anche Andry Grivko tra i corridori del World Tour senza squadra : La stagione 2019 del Ciclismo professionistico è ormai alle porte, ma c’è ancora chi non ha una squadra per poter continuare a correre. Molte formazioni hanno scelto di ridurre i propri organici dopo l’introduzione delle regole che hanno fatto scendere ad otto il numero di corridori che si possono schierare nei grandi giri e a sette in tutte le altre corse. anche questa novità ha portato qualche nome di un certo rilievo a non trovare sbocchi per ...

Ciclismo - quanto guadagnano i corridori? Gli stipendi e la classifica dei più pagati. Froome il più ricco - terzo Vincenzo Nibali : Anche il mondo del Ciclismo propone stipendi milionari per gli atleti più forti del mondo. Se si considera il monte ingaggi complessivo di questo sport, c’è ancora una distanza enorme da quello del calcio o ad esempio dagli sport di punta statunitensi, ma concentrandosi sui corridori più importanti del circuito WorldTour, allora gli stipendi sono molti elevati, con cifre da capogiro. Andiamo quindi a scoprire quanto guadagnano i migliori ...

Ciclismo : 18 ritiri tra i corridori del World Tour - l’ultimo è Stef Clement : Ormai, in vista della stagione 2019, per il mondo del Ciclismo è anche il momento di fare la conta dei corridori che non saranno più in gruppo. Alcuni problemi di salute, ma soprattutto un fisiologico ricambio generazionale, hanno portato ben diciotto corridori che in quest’ultima stagione hanno militato in squadre World Tour a chiudere la carriera. Tra i nomi più illustri ci sono quelli di Simon Gerrans e Franco Pellizotti, mentre l’ultimo ad ...

Ciclismo - la BMC diventa CCC : una nuova maglia color arancio - la bici e i corridori : L’uscita di scena del Team BMC e l’arrivo al suo posto della CCC sarà una delle maggiori novità della stagione di Ciclismo 2019. Lo squadrone rossonero ha lasciato un’impronta profonda nell’ultimo decennio di corse, vincendo tanto sia nelle classiche che nei grandi giri con campioni come Evans, Van Avermaet e Gilbert, e dando l’immagine di un gruppo dinamico e sempre all’avanguardia. Dopo la morte di Andy Rihs, il proprietario dell’azienda BMC, ...

Ciclismo - i corridori italiani ancora senza contratto. Eros Capecchi e Filippo Pozzato in cerca di una squadra : Ci sono ancora diversi corridori italiani senza contratto per la stagione 2019 di Ciclismo. Per quanto riguarda il circuito WorldTour sono ancora in cerca di una nuova squadra Eros Capecchi da due anni alla Quick-Step Floors, che in carriera ha vinto anche una tappa al Giro d’Italia, ed Eugenio Alafaci non confermato dalla Trek-Segafredo. Per quanto riguarda il circuito Professional, incerto il futuro di diversi corridori della Wilier-Selle ...

Ciclismo - UAE Emirates rivoluzionata : nove nuovi corridori - tanti cambi anche nello staff : La UAE Emirates è stata tra le grandi deluse della stagione 2018 di Ciclismo. La squadra del general manager Giuseppe Saronni era partita con aspettative stellari dopo una campagna acquisti particolarmente onerosa che aveva portato Fabio Aru, Daniel Martin e Alexander Kristoff. I risultati sono stati, invece, troppo scarsi, con un paio di tappe vinte al Tour de France come momento più alto e il flop completo di Aru a segnare negativamente tutta ...

Ciclismo - cinquanta corridori italiani nelle squadre World Tour 2019 : Da anni, ormai, il Ciclismo italiano non ha più una squadra di livello World Tour, ma i corridori e i tecnici azzurri continuano ad essere numerosissimi nell'elite delle corse. Nella stagione 2019 saranno ben cinquanta gli atleti italiani nella Serie A del Ciclismo professionistico. Ci saranno tanti nomi noti: dai campioni Vincenzo Nibali ed Elia Viviani, passando per Fabio Aru e Matteo Trentin, ma anche qualche fresca novità. Vedremo debuttare ...

Ciclismo - la Quickstep inizia la stagione con sei partenze e due nuovi corridori : Come tutte le altre squadre professionistiche anche la Quickstep si sta rimettendo in moto per prepararsi alla stagione 2019 del grande Ciclismo. Reduce da un’annata strepitosa, con ben 73 vittorie, lo squadrone belga ha vissuto paradossalmente dei mesi di grande incertezza per le difficoltà a reperire degli sponsor per continuare l’attività a lungo termine. Il Team manager Patrick Lefevere è riuscito alla fine a trovare un nuovo main sponsor, ...

Ciclismo - i corridori italiani nelle squadre World Tour nel 2019. Caruso - Nizzolo e Ganna cambiano team - arrivano Mareczko e Moschetti : Tante conferme, ma anche qualche importante cambiamento per i corridori italiani nelle squadre World Tour di Ciclismo in vista della prossima stagione. Nel 2019 vedremo i nostri atleti di punta nelle medesime squadre a partire da Elia Viviani, che sarà sempre più il faro della Deceuninck-Quick Step, vista la partenza di Fernando Gaviria. Vincenzo Nibali è pronto a tornare grande protagonista in una Bahrain Merida in cui ritroveremo anche ...

Ciclismo - le rose ed i corridori delle squadre World Tour nel 2019. Definiti i nuovi organici : La nuova stagione di Ciclismo è ormai alle porte. A gennaio 2019 ripartirà il calendario World Tour, con l’Australia che ospiterà come di consueto le prime corse dell’anno. Nella pausa invernale i team hanno lavorato sodo per pianificare la nuova stagione e il ciclomercato è stato ricco di colpi importanti. Dando uno sguardo alle squadre World Tour nel 2019, l’unica grande novità è quella della CCC, che prende il posto della BMC e si ...