Castelli:stop collaboratore Pasquaretti

La sottosegretaria all'Economia Laurachiude il rapporto di collaborazione con Luca Pasquaretta "a seguito dell'inchiesta" che lo coinvolge e in una nota manifesta rispetto e fiducia per il lavoro dei magistrati. Pasquaretta,ex portavoce della sindaca di Torino Appendino,è accusato di estorsione:allontanato dall'incarico per la consulenza a una prestazione inesistente,avrebbe intimato la sindaca di trovargli un altro lavoro minacciandola di rivelare suoi"segreti". Lui invece nega: non ho mai ricattato Appendino.(Di sabato 2 febbraio 2019)