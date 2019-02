Lombardia | Coldiretti | ' neve è manna in inverno anomalo'

Lombardia - Coldiretti : 400 incidenti stradali in 6 anni provocati da cinghiali : Circa 400 gli incidenti stradali provocati dai cinghiali in Lombardia dal 2013 a oggi: lo rende noto Coldiretti, in riferimento all’incidente di questa notte sull’autostrada A1, tra Lodi e Casalpusterlengo, che sarebbe stato provocato da un gruppo di cinghiali ed ha causato la morte di un giovane e il ferimento di una decina di persone. “Con oltre un milione di esemplari diffusi in Italia – rileva Coldiretti regionale – la ...

BLOCCO TRAFFICO A MILANO E IN Lombardia/ Ultime notizie allarme smog - Coldiretti : "Poco verde e troppe auto" - IlSussidiario.net : BLOCCO TRAFFICO a MILANO e in LOMBARDIA: superati i limiti delle polveri sottili, divieto di circolazione per diesel Euro 4. Le Ultime notizie

Smog - Coldiretti Lombardia : a Milano poco verde e troppe auto : Secondo Coldiretti Lombardia a favorire lo Smog nelle città è l’effetto combinato dei cambiamenti climatici, del traffico e della ridotta disponibilità di spazi verdi che concorrono a combattere le polveri sottili e gli inquinanti gassosi. A Milano, ogni abitante dispone di 17,9 metri quadrati di verde urbano a testa, a fronte di una media italiana di 31 metri quadrati, spiega Coldiretti regionale, che commenta i dati Istat in occasione ...

Coldiretti Lombardia : rischio idrogeologico per 4 Comuni su 5 : Secondo Coldiretti, in Lombardia sono oltre 4 su 5 i Comuni dove il potenziale rischio idrogeologico è medio-alto: il dato emerge da un’analisi effettuata su dati Ispra, divulgata in occasione della Giornata Mondiale del suolo che si celebra oggi. In Lombardia su 1.524 Comuni quelli più esposti a frane e alluvioni sono infatti 1.287 (pari all’84,4%), per un totale di oltre 470 mila abitanti. Solo tra ottobre e novembre, evidenzia ...

Olio : Coldiretti - in Lombardia 1 milione chili prodotti - +65% in un anno : Milano, 24 nov. (AdnKronos) - Lombardia in controtendenza rispetto al resto d'Italia con una produzione di Olio d'oliva che sfiora il milione di chili con un aumento del 65% rispetto allo scorso anno. Tutto questo mentre nelle campagne si stanno per concludere le operazioni di raccolta e molitura. E