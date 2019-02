Il 2019 sarà un anno bellissimo Così Conte va contromano

Isola dei Famosi 2019 - crollo ascolti. Alessia Marcuzzi battuta : quale sarà la prossima mossa di Mediaset? : Alessia Marcuzzi si lecca le ferite dopo aver avuto il resoconto degli ascolti della seconda puntata de L'Isola dei Famosi : il crollo è palese, ma in parte giustificabile. Secondo i dati riportati da ...

Arena di Verona Opera Festival 2019. Ne sarà direttore musicale il M° Daniel Orel. : La sua conoscenza capillare e solida della complessa e colossale macchina areniana, garantisce serenità ai lavoratori e certezza di qualità al pubblico, di cui è vero beniamino", ricorda il ...

Conte : «Il 2019 sarà bellissimo - ripresa incredibile. Patto sui cantieri» : «Ci sono tutte le premesse per un bellissimo 2019 e per gli anni a venire. L'Italia ha un programma di ripresa incredibile. C'è tanto entusiasmo e tanta fiducia da parte dei...

Influenza 2019 : sintomi - vaccino - picco e quanto dura. Come sarà : Influenza 2019: sintomi, vaccino, picco e quanto dura. Come sarà picco Influenza 2019 e contagio Dicembre e Gennaio sono tra i mesi più freddi dell’anno. Spesso proprio l’abbassamento delle temperature aumenta l’incidenza dell’Influenza. Già in questo articolo del mese di ottobre 2018, con l’approssimarsi della stagione invernale, vi abbiamo parlato del modo migliore per evitare di essere interessati dal primo picco della stagione ...