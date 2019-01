Inter | Perisic resta | sedotto e abbandonato dall' Arsenal

Calciomercato Inter/ Ultime notizie - Ausilio : 'Perisic resta! Sessione per noi chiusa' : Calciomercato Inter, Ultime notizie: Piero Ausilio blocca la partenza di Ivan Perisic, rimarrà anche Joao Miranda. Sfumano gli arrivi di Almiron e Brazao.

Inter - l’annuncio di Ausilio : “mercato chiuso - Perisic resta!” : Piero Ausilio ha rivelato che le trattative con l’Arsenal non sono andate a buon fine dunque Perisic resterà all’Inter sino a fine stagione ”Vedremo di recuperare Perisic nei prossimi giorni, il mercato dell’ Inter è chiuso”. A sorpresa Piero Ausilio ha definitivamente chiuso le trattative dell’Inter con l’Arsenal per la cessione di Perisic e dunque anche il calciomercato nerazzurro. Parole ...

Calciomercato Inter - Denis Suarez verso l'Arsenal : i Gunners mollano Perisic? : verso la permanenza a Milano anche Candreva, il cui agente si è espresso così: "In questi giorni - ha scritto Pastorello attraverso il profilo Instagram della P&P Sport Management - abbiamo letto e ...

Calciomercato Inter - Perisic Arsenal : le ultime : ... ma la situazione non è cambiata in queste ultime ore: stando alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, l'offerta dell' Arsenal per il vice campione del Mondo continua ad essere quella di una ...

Inter : oltre a Perisic avrebbero chiesto la cessione Miranda e Candreva (Rumors) : I presupposti per una cessione di Ivan Perisic, a sentire Giuseppe Marotta, non ci sarebbero ancora. Da una parte non è arrivata nessuna offerta per il centrocampista croato e dall'altra la società nerazzurra dovrebbe valutare con molta attenzione qualunque possibile offerta. Infatti, l'obiettivo del club nerazzurro è anche quello di non perdere soldi ma, se possibile, realizzare una certa plusvalenza in modo tale da rispettare la regola del ...

Inter - tanti scontenti in squadra : tra questi c'è Perisic in uscita (RUMORS) : Questa sembrava dovesse essere una sessione di calciomercato tranquilla per l'Inter, che attraverso le dichiarazioni ufficiali dei propri dirigenti, Piero Ausilio e Giuseppe Marotta, rilasciate a fine dicembre, avevano fatto intendere come le mosse più importanti fossero rinviate alla prossima estate. In questi ultimi giorni, però, qualcosa è cambiato visto che alcuni giocatori hanno manifestato il loro malcontento, chiedendo la cessione. Su ...

Inter - no allo scambio Perisic-Ozil : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport , l'Arsenal ha proposto all'Inter lo scambio fra Ivan Perisic e Mesut Ozil , ma il club nerazzurro vuole soltanto la cessione a titolo definitivo dell'esterno portoghese senza inserimento di ...

Roma - De Paul è saltato : andrà all’Inter al posto di Perisic : Roma DE Paul – Come da previsione, con il mercato di Gennaio si apre una grande possibilità per la Roma di Di Francesco. Dopo il crollo avuto in questa prima parte di stagione dopo aver venduto i pezzi grossi della rosa come Nainggolan e Alisson, adesso la squadra va rinforzata. La zona Champions non è […] L'articolo Roma, De Paul è saltato: andrà all’Inter al posto di Perisic proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo ...

Inter - Marotta : 'Perisic? Difficile trattenere giocatori che non vogliono restare' : MILANO - 'A cena abbiamo fatto il punto, cose normali. Perisic? Difficile trattenere giocatori che non vogliono restare, ma nessuna offerta è arrivata, non esistono i presupposti alla cessione. ...

Inter – Cena con summit sul mercato - Marotta fa il punto su Perisic : “tanti giocatori vogliono andare via” : La dirigenza dell’Inter a Cena per fare il punto sul mercato: le parole di Beppe Marotta sulla cessione di Ivan Perisic Beppe Marotta, Steven Zhang, Piero Ausilio, Alessandro Antonello, Giovanni Gardini e Luciano Spalletti si sono ritrovati ieri a Milano per una Cena a base di… calciomercato. I vertici dell’Inter si sono infatti riuniti per fare il punto della situazione e valutare eventuali acquisti e cessioni ...

Inter - non solo Perisic : altri casi nello spogliatoio. E Zhang non vola in Cina : nello spogliatoio dell'Inter, infatti, i rapporti sarebbero tutt'altro che ottimi e più di un calciatore avrebbe chiesto di partire: secondo La Gazzetta dello Sport , all'esterno croato si aggiungono ...

Inter - Perisic estraniato : vuole fuggire - nasce tutto da Icardi : Ci va giù pesante oggi La Gazzetta dello Sport sul tema Ivan Perisic. Secondo il quotidiano, infatti, l'esterno croato ormai è 'estraniato dal gruppo, non più coinvolto e anzi sicuro di andarsene in questi tre giorni. Preferenza totale all'...

Inter - pronto l'affondo per De Paul : sarebbe lui il sostituto di Perisic (RUMORS) : In casa Inter sono ore molto calde sul fronte mercato. Sono tanti i nomi in uscita visto che tanti giocatori sembrano scontenti. In primis c'è l'esterno croato, Ivan Perisic, che non ha mai nascosto la volontà di provare un'esperienza in Premier League. E chissà che non sia arrivato il momento di accontentarlo visto che su di lui c'è da registrare il forte Interesse dell'Arsenal. Altro giocatore che, poi, vorrebbe lasciare Milano è Antonio ...

Inter - summit di mercato tra la dirigenza e Spalletti. Marotta : "Perisic? Nessuna offerta concreta" : Ore calde in casa Inter. C'è innanzitutto il caso Perisic: il croato ha chiesto di andare via. Chi eventualmente per sostiturlo? Ma non solo. E il tutto è nel menu della cena in un ristorante di ...