Dottoressa Giò Ascolti flop | ma il web e Scheri promuovono la d' Urso | Coraggio e

La rete vuole la seconda stagione della Dottoressa Giò : Si è conclusa ieri sera con un ottimo share, aveva contro la partita di Coppa Italia su Rai 1, l'ultima puntata della dottoressa Giò , la fiction voluta fortemente da Barbara D'Urso che racconta le ...

Dottoressa Giò - Barbara D'Urso cita se stessa nella fiction e scatena reazioni in rete : FUNWEEK.IT - C'è chi può e chi non può… Barbara D'Urso - regina di Mediaset, degli ascolti, della domenica e dell'universo conosciuto - può senza alcun dubbio citare se stessa: e in effetti lo ...

Ascolti tv - La Dottoressa Giò chiude a 2.8 milioni battuta da Milan – Napoli : Come ampiamente prevedibile è il match Milan-Napoli, valido per i quarti di finale di Coppa Italia, a vincere il prime time del 29 gennaio. La partita trasmessa da Rai1 ha ottenuto 6.140.000 telespettatori e uno share del 23,41%. LEGGI: La dottoressa Giò, iniziata la scrittura della nuova stagione: anticipazioni Ascolti tv prime time Canale 5 con l’ultima puntata de La dottoressa Giò ha conquistato 2.883.000 telespettatori e il 12,02% con ...

Ascolti 29 gennaio 2019 - il Milan vince anche in Tv ma la Dottoressa Giò si difende. Bene Floris e Berlinguer : Ascolti Tv di martedì 29 gennaio 2019. Su Rai1 l'incontro di Coppa Italia Milan-Napoli conquista oltre 6,1 milioni di media e vince la prima serata con il 23,4% di share. Chiude in rialzo su Canale 5 ...

Barbara D’Urso - ascolti : Dottoressa Giò chiude con una strana citazione : ascolti La Dottoressa Giò: Barbara D’Urso conquista il pubblico social Si è conclusa con la quarta e ultima puntata la terza stagione de La Dottoressa Giò, tornata in prima serata su Canale 5 dopo vent’anni d’assenza dagli schermi. A seguire il risveglio dal coma di Giorgia Basile sono stati 2.883.000 telespettatori pari al 12% di share. Anche se gli ascolti non sono stati quelli che tutti si aspettavano, Barbara D’Urso ...

Ascolti TV | Martedì 29 gennaio 2019. Milan-Napoli vince con il 23.4%. La Dottoressa Giò chiude al 12% : La Dottoressa Giò Su Rai1 l’incontro di Coppa Italia Milan-Napoli ha conquistato 6.140.000 spettatori pari al 23.4% di share. Su Canale 5 La La Dottoressa Giò ha raccolto davanti al video 2.883.000 spettatori pari al 12% di share. Su Rai2 9-1-1 ha interessato 1.755.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Italia 1 Le Iene presentano: Rosa e Olindo, due innocenti all’ergastolo? ha catturato l’attenzione di 1.881.000 spettatori (9.9%). ...

La Dottoressa Giò - potrebbe esserci la quarta stagione : 'Dipende dal pubblico' : Ieri, martedì 29 gennaio, è andata in onda l'ultima puntata della fiction "La Dottoressa Giò". La serie tv incentrata sulle avventure della rinomata ginecologa Giorgia Basile interpretata da Barbara D'Urso. Quella appena andata in onda è stata la terza stagione, pertanto, in queste ore si sta vociferando circa l'ipotesi di un sequel, una quarta stagione in programma. Ebbene, in merito si è espresso direttamente il direttore di Canale 5 Giancarlo ...

Replica La Dottoressa Giò ultima puntata : dove e come rivedere la fiction : La Dottoressa Giò, dove rivedere la quarta puntata del 29 gennaio Siete sempre stati fan di Barbara d’Urso e avete perso la quarta puntata del 29 gennaio della Dottoressa Giò. Non riuscite a farvene una ragione perché volevate capire come andava a finire tra Giorgia Basile e Sergio Monti e non vedevate l’ora di scoprire […] L'articolo Replica La Dottoressa Giò ultima puntata: dove e come rivedere la fiction proviene da Gossip e ...

La Dottoressa Giò 4 ci sarà? Anticipazioni sulla nuova stagione con Barbara d’Urso : Anticipazioni La Dottoressa Giò 4, la nuova stagione si farà? Non sappiamo dirvi con certezza se La Dottoressa Giò 4 ci sarà oppure no ma è sicuro che i vertici Mediaset ci abbiano pensato. Questo succedeva almeno prima dell’inizio della fiction, cioè quando il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri, non aveva ancora avuto modo […] L'articolo La Dottoressa Giò 4 ci sarà? Anticipazioni sulla nuova stagione con Barbara d’Urso ...

Dottoressa Giò - Barbara D'Urso cita se stessa (Video) : Barbara D'Urso che cita se stessa? Succede anche questo nell'ultima puntata della Dottoressa Giò, andata in onda il 29 gennaio 2019 su Canale 5. La conduttrice, che dopo vent'anni è tornata a vestire i panni della Dottoressa Giorgia Basile, non ha resistito alla tentazione di citare sé stessa in occasione di una scena dell'ultima puntata della terza stagione della fiction.Il pretesto è presto detto: Giò deve recarsi in radio per ...

Dottoressa Giò – Quarta e ultima puntata di martedì 29 gennaio 2019 – Anticipazioni e trama. : La Dottoressa Giò è tornata a distanza di venti anni. Barbara D’Urso è riuscita a riportare in onda la fiction che tanto successo aveva avuto il 1997 e il 1998 su Rete4 in cui interpretava la ginecologa Giorgia Basile. Le riprese sono state fatte nei mesi estivi, a tempo di record, per quattro nuove puntate […] L'articolo Dottoressa Giò – Quarta e ultima puntata di martedì 29 gennaio 2019 – Anticipazioni e trama. sembra essere il ...

Replica La Dottoressa Giò - l'ultima puntata in streaming online su Mediaset Play : Giunge al termine l'attuale stagione de La dottoressa Giò, la serie televisiva con protagonista Barbara D'Urso, tornata in onda quest'anno a distanza di oltre vent'anni dalla messa in onda dell'ultima puntata. Questa sera, eccezionalmente di martedì sera, verrà trasmesso l'ultimo dei quattro episodi di questa serie che è stata trasmessa sempre di domenica in prime time seppur con scarsi risultati dal punto di vista degli ascolti. Dove riguardare ...

La Dottoressa Giò 3/ Anticipazioni e video ultima puntata : la trappola di Giovanna per Sergio Monti : La Dottoressa Giò, Anticipazioni ultima puntata 29 gennaio: Giorgia Basile rischia grosso, ma... Riuscirà a stare finalmente insieme con il dottor Zampelli?

Il Segreto - salta la puntata serale di oggi su Rete 4 : c'è La Dottoressa Giò su Canale 5 : Colpo di scena per tutti i fan della soap opera Il Segreto che questa sera 29 gennaio erano pronti a collegarsi su Rete 4 per seguire la nuova puntata serale in programma alle ore 21.30 circa. Possiamo svelarvi che, stando alle anticipazioni riportate dal palinsesto ufficiale Mediaset, questa sera la puntata serale della soap iberica non verrà trasmessa per lasciare spazio alla messa in onda dell'ultima puntata de La dottoressa Giò con Barbara ...