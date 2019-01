Auto in fiamme sulla banchina del porto | incendiata l' auto di un cuoco 60enne

Auto in fiamme a Sant'Andrea Apostolo e Gimigliano - intervengono vigili del fuoco : Catanzaro - Due incendi di Auto, in provincia di Catanzaro, nella serata di domenica 27 gennaio. In località Vallone di Bruno nel comune di Sant'Andrea Apostolo Marina, a essere stata distrutta dalle ...

Paura a Trino : Auto in fiamme - evacuato supermercato : Immagine di repertorio, Attimi di Paura, venerdì mattina, a Trino. Un'automobile ha preso fuoco. Immediato intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Vercelli. Il fumo è entrato nel ...

Auto in fiamme nella notte : paura a Erchie e Brindisi : Brindisi - Ancora Auto in fiamme a Brindisi e provincia e paura nella notte. A Erchie a mezzonotte e mezza un incendio ha distrutto un'Auto parcheggiata in via Vittorio Veneto, danneggiando un'...

GR : garage AutoPostale in fiamme a Coira : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Kenya - assalto all’hotel : gli spari - le persone in fuga e le Auto in fiamme. Le prime immagini dell’attacco terroristico : Gli spari, le persone in fuga dall’hotel e le auto in fiamme. Sono le prime immagini che vengono da Nairobi, in Kenya, dove un commando armato ha preso d’assalto l’albergo di lusso Dusit. L’attacco terroristico è stato rivendicato dal gruppo jihadista Al-Shabaab. Video Twitter L'articolo Kenya, assalto all’hotel: gli spari, le persone in fuga e le auto in fiamme. Le prime immagini dell’attacco terroristico ...

Roma : in fiamme un altro Autobus Atac : Anno nuovo problemi vecchi per la capitale: intorno alle 5 del mattino è andato a fuoco a Roma l’autobus Atac della linea 16 mentre era fermo al capolinea di via Costamagna, nel quartiere Tuscolano. Ancora in corso di accertamento le cause che hanno portato all’incendio del mezzo, le cui fiamme hanno poi avvolto anche sei auto che si trovavano nei paraggi. Per fortuna, non si registrano danni a persone e intanto l’azienda di trasporto ...

Auto in fiamme a San Dorligo : I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 19 a Bagnoli della Rosandra, a San Dorligo della Valle, per un incendio di un'Autovettura. Il conducente del veicolo stava transitando lungo la ...

Fiamme sull'Auto di un commerciante - misteriosa intimidazione in città : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Autobus con a bordo 52 persone in fiamme : chiusa la strada del Sempione : Un Autobus ha preso fuoco nella galleria Schallberg, lungo la strada internazionale del Sempione che collega la Svizzera all’Italia. L’incendio è avvenuto nel territorio di Ried-Brig, sul versante elvetico: i 52 passeggeri non hanno riportato ferite. Secondo la polizia cantonale del Vallese anche la parete del tunnel è stata danneggiata. La strada del Sempione, che collega il Cantone all’Ossola, è stata chiusa a tempo ...

VS : Autobus in fiamme in galleria su passo Sempione - nessun ferito : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Auto in fiamme in piazza del Duomo a Sacile : Auto in fiamme , poco dopo le 12.30, in piazza del Duomo , a Sacile . Grazie al rapido intervento di due squadre dei Vigili del fuoco di Pordenone , si è riusciti a evitare che l'incendio intaccasse ...

Roma : in fiamme un altro Autobus Atac : Anno nuovo problemi vecchi per la capitale: intorno alle 5 del mattino è andato a fuoco a Roma l’autobus Atac della linea 16 mentre era fermo al capolinea di via Costamagna, nel quartiere Tuscolano. Ancora in corso di accertamento le cause che hanno portato all’incendio del mezzo, le cui fiamme hanno poi avvolto anche sei auto che si trovavano nei paraggi. Per fortuna, non si registrano danni a persone e intanto l’azienda di trasporto ...

Roma : in fiamme un altro Autobus Atac : Anno nuovo problemi vecchi per la capitale: intorno alle 5 del mattino è andato a fuoco a Roma l’autobus Atac della linea 16 mentre era fermo al capolinea di via Costamagna, nel quartiere Tuscolano. Ancora in corso di accertamento le cause che hanno portato all’incendio del mezzo, le cui fiamme hanno poi avvolto anche sei auto che si trovavano nei paraggi. Per fortuna, non si registrano danni a persone e intanto l’azienda di trasporto ...

Incendi - Auto in fiamme a Siracusa : indagini della polizia : Agenti delle Volanti sono intervenuti in via Cannizzo, a Siracusa, per l'Incendio, per cause in fase di accertamento, di un'autovettura in uso ad una casalinga. Sul posto sono intervenuti i Vigili del ...