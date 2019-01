Accusato di abusi da ex suora | si dimette Padre Geissler

Papa Francesco - la strana promozione del vescovo Accusato di abusi : un terremoto in Vaticano : Il caso del cardinale argentino Gustavo Zanchetta, sospeso il mese scorso perché indagato dalla Congregazione della Fede per una storia di abusi, rischia di lambire anche Papa Francesco. Zanchetta era stato scelto dal Pontefice due anni fa come componente dei vertici dell'Apsa, cioè l'Amministrazion

Era Accusato di abusi sessuali verso una 13enne - la Procura chiede l'archiviazione per un sacerdote : Non solo per lui, anche per la madre e la nonna della presunta vittima. L'ultima parola spetta comunque al gip.

Che sta succedendo a R Kelly - Accusato di abusi e sfruttamento sessuale : (foto: Getty Images) Sono ormai diversi decenni che R Kelly, il rapper famoso per hit come I Believe I Can Fly, è oggetto di diverse controversie e accuse di abusi e sfruttamento sessuale, che ora sono tornate alla ribalta per una nuova docuserie appena andata in onda negli Stati Uniti, Surviving R Kelly. I primi problemi per il cantante erano sorti attorno ai primi anni Duemila: alcuni giornali riportarono il fatto che nel 1994 il musicista ...

Lady Gaga prende le distanze da R. Kelly - Accusato di abusi sessuali : "Indifendibile. Non lavoreremo più insieme" : Lady Gaga prende le distanze dal collega R. Kelly. Dopo le accuse di abusi e violenza sessuale che hanno coinvolto il rapper, Lady Gaga si è "pentita" di avere collaborato con lui in occasione delle registrazioni del disco Artpop. I due avevano dato vita ad un duetto sulle note del pezzo Do What You Want.Su Twitter la cantante, reduce dal trionfo ottenuto ai Golden Globes col film A star is born, ha dichiarato di sostenere le vittime di ...

Lady Gaga ha detto che toglierà da tutte le piattaforme una canzone fatta in collaborazione con R. Kelly - Accusato da diverse donne di abusi e molestie sessuali : Lady Gaga ha pubblicato su Twitter un dichiarazione in cui si è scusata per aver collaborato con il cantante R. Kelly nella canzone del 2013 “Do what U want”. Le scuse di Lady Gaga sono arrivate in seguito alla messa

Vescovo argentino Accusato di abusi : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 4 GEN - Il Vaticano conferma che un Vescovo argentino, che si era dimesso nel 2017 per motivi di salute, e che poi aveva ricevuto un incarico all'Apsa, è sotto inchiesta ...

Il Papa ai vescovi Usa - tra pedofilia e denaro. Il caso McCarrick - Accusato di abusi e cardinale "delle Cayman" : Un ritiro spirituale di otto giorni è imposto da Francesco ai vescovi americani come "passo necessario" per rispondere "alla crisi di credibilità che voi state sperimentando come Chiesa". Il Papa non ci sta a farsi mettere sulla graticola dalle responsabilità della nuova ondata della crisi della pedofilia negli Usa, a cominciare dalle inchieste del procuratore di alcuni Stati (Pennsylvania, Illinois ...) e dal caso ...

Messina : lo zio Accusato degli abusi sulla nipote 15enne - respinge le accuse : Lo zio trentenne accusato nei giorni scorsi di avere abusato della nipote , da quando questa aveva 9 anni, oggi 15enne e per questo arrestato, ha respinto le accuse contestategli, contenute nell'...

UK - Accusato di abusi è stato assolto : 'La compagna è troppo forte per essere vittima' : Dal Regno Unito arriva una sentenza che sta facendo discutere l'opinione pubblica e sollevando polemiche. Come riportato dal Daily Mail e da altri autorevoli quotidiani inglesi, Paul Measor, 35 anni, accusato di violenza domestica ai danni della compagna, la ventiquattrenne Lauren Smith, è stato assolto. Secondo la giudice Helen Cousins, infatti, la giovane donna è forte ed è stata capace di allontanarsi dalla situazione senza riportare ...

Abusi su minori - Accusato il prete figlio del noto scrittore Tolkien : Il figlio del noto scrittore inglese John Ronald Reuel Tolkien, John Tolkien, avrebbe molestato ed abusato di alcuni boy scout non una parrocchia della diocesi di Birmingham. Avrebbe fatto spogliare dei ragazzi che gli erano stati affidati per presunti problemi legati alla sfera sessuale. Sotto accusa anche l'arcidiocesi di Birmingham, che avrebbe gestito male la vicenda. ...Continua a leggere