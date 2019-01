Espansione dell’Universo | più vicini al Big Bang grazie ai quasar

meteoweb.eu

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Un nuovo studio pubblicato oggi sulla rivista Nature Astronomy da Guido Risaliti (Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Firenze e associato INAF presso l’Osservatorio di Arcetri) ed Elisabeta Lusso (Centre for Extragalactic Astronomy, Durham University) ha permesso per la prima volta di misurare l’andando indietro nel tempo fino a circa un miliardo di anni dopo il BigIl risultato è stato possibileallo studio dell’emissione in luce X e ottica dei, le sorgenti più luminose, prodotte da dischi di gas in caduta su buchi neri giganti nel centro delle galassie. I due ricercatori hanno utilizzato un enorme database che raccoglie circa 500 mila, osservati in luce ottica nell’ambito del progetto Sloan Digital Sky Survey. Di alcune migliaia di questi oggetti è stata analizzata anche la luce in banda X, ...