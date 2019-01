Salvini | alta tensione con le toghe | ' Invasione di campo da giudici di sinistra'

Matteo Salvini - come asfalta l'ultima pagliacciata dei vip pro-immigrati : "Solita storia - ho buone idee" : Matteo Salvini ha commentato l'ennesimo manifesto promosso da un gruppo di artisti e intellettuali di sinistra, naturalmente contro il ministro leghista e a favore degli immigrati. l'ultima idea geniale sottoscritta da Massimo Cacciari, Gad Lerner e Roberto Saviano, solo per citarne alcuni, è stata

Matteo Salvini - come asfalta l'ultima pagliacciata dei vip pro-immigrati : 'Solita storia - ho buone idee' : Matteo Salvini ha commentato l'ennesimo manifesto promosso da un gruppo di artisti e intellettuali di sinistra, naturalmente contro il ministro leghista e a favore degli immigrati. l'ultima idea ...

Sui migranti - la realtà respinge Salvini : Da un lato la percezione, dall’altro la realtà. Prima ancora della valutazione dell’aspetto giudiziario, la parabola politica di Matteo Salvini presenta alcuni elementi fattuali interessanti che, al netto dei migranti tenuti in ostaggio in mare come i minori della Sea Watch per i quali si è giustame

Sea Watch - Matteo Salvini ribalta la storia : "Denuncia la Ong - favoreggiamento dell'immigrazione clandestina" : Contrattacca, Matteo Salvini, e sul caso della Sea Watch3 ribalta la storia: il Viminale, spiegano fonti del Ministero degli Interni, sta "raccogliendo gli elementi per valutare una denuncia per tutti i membri dell'equipaggio per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina". Leggi anche: "La Sea W

Trivelle - intesa tra Cinquestelle e Lega - ma la tensione resta alta. Salvini : imporremo dei sì : ... perfettamente in linea con gli obiettivi che sono nel contratto di Governo, cioè decarbonizzare, defossilizzare e investire sulle energie rinnovabili, coerentemente con i principi di un'economia ...

Fazio-Salvini - lite sul Cara : «Sgombero disumano». «Milionario fuori dalla realtà» : Matteo Salvini contro Fabio Fazio . Orami un duello, una sfida continua. Questa volta il campo di battaglia è twitter. Il tema è quello dei migranti e, più precisamente, lo sgombero del Cara di ...

Trivelle - intesa tra Cinquestelle e Lega - ma la tensione resta alta. Salvini : imporremo dei sì : Dopo lo scontro di ieri sulle Trivelle arriva l'intesa di maggioranza. L'accordo prevede un aumento di 25 volte i canoni per le concessioni (la proposta 5 stelle iniziale diceva 35 volte) ma...

Fazio-Salvini - lite sullo sgombero del Cara : «Disumano». «Milionario - ha perso contatto con realtà» : Di nuovo scontro tra Matteo Salvini e Fabio Fazio. Il tema è quello dei migranti e, più precisamente, lo sgombero del Cara di Castelnuovo, definito «disumano» dal...

Fazio-Salvini - lite sullo sgombero del Cara : 'Disumano'. 'Milionario - ha perso contatto con realtà' : Di nuovo scontro tra Matteo Salvini e Fabio Fazio . Il tema è quello dei migranti e, più precisamente, lo sgombero del Cara di Castelnuovo , definito 'disumano' dal conduttore Rai in un post. Parole ...

Agorà - Barbara Saltamartini : "La sinistra si indigni anche quando danno del nazista a Matteo Salvini" : Barbara Saltamartini, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, dà una bella lezione alla sinistra: "Vorrei che si prendessero le distanze anche quando le opposizioni, nel caso specifico il Partito democratico, danno del nazista al Ministro dell'Interno", sbotta la leghista. E conclude, durissim

Matteo Salvini - il vero piano : far saltare il governo appena Berlusconi uscirà definitivamente di scena : A fine di maggio, subito dopo le elezioni europee, il famoso "contratto di governo" che unisce Lega e 5 Stelle, cesserà di essere in vigore. Il voto, infatti, ridefinirà quasi certamente il quadro politico italiano e tenere in vita un documento programmatico nato con una Lega al 17% e un M5S al 34%

Flavio Briatore - l'imprenditore sale sulla ruspa di Salvini : come asfalta i grillini : Flavio Briatore ancora non si spiega tutto il clamore per la cena organizzata da Annalisa Chirico, alla quale erano invitati anche Matteo Salvini e Maria Elena Boschi. Ma quel che più non si spiega l'imprenditore è la presenza dei grillini al governo del Paese: "Non hanno formazione adeguata. Spesso

Migranti Sea Watch : Salvini non si fida dell'Europa e non manda funzionari a Malta : Roberto Saviano può essere considerato senza ombra di dubbio uno dei più fervidi contestatori della politica di Matteo Salvini. I due non se le mandano a dire e soprattutto lo scrittore e giornalista non ha mai lesinato termini particolarmente duri nei confronti dell'attuale ministro dell'Interno. Il tema dell'immigrazione è uno dei temi più scottanti dello scontro dialettico senza esclusione di colpi, ma c'è un aspetto (forse l'unico) su cui ...

Governo - Salvini : Non lo faccio saltare per egoismo : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse