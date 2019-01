A proposito di: Il piccolo Tommy, un dolore, per non dimenticare

laragnatelanews

(Di venerdì 25 gennaio 2019)La storia dime la porto dietro, come quei ricordi di una persona cara venuta a mancare, un lutto, per un membro della propria famiglia. Il 2006 era un anno molto particolare per me, ero appena diventato papà e una vicenda del genere l’ho sentita e vissuta, come se mi appartenesse. Quel bambino, con quello sguardo metteva una tenerezza che faceva stringere il cuore. A fatti accertati sapere come si è sviluppata la vicenda, manifestatesi con così tanta crudeltà e insensibilità nei confronti di un bambino mi ha svuotato. La conclusione, dicevo, il sapere come si è messa fine alla sua vita, solo perché piangeva, perché impaurito, disperato è una cosa che definire orribile è poco.l’hanno fatto stare zitto per sempre. Lui voleva la sua mamma e invece qualcuno che non si può definire uomo, ha fatto cessare i suoi lamenti, il suo pianto che poteva richiamare ...