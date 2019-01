Povera Patria debutta con i ministri Salvini e Savona

davidemaggio

(Di mercoledì 23 gennaio 2019)Night Tabloid diventae, a partire da venerdì 25 gennaio, rappresenterà l’appuntamento settimanale dell’informazione di Rai 2, in onda in seconda serata. Il programma sarà condotto da Annalisa Bruchi, affiancata da Aldo Cazzullo che si occuperà delle interviste, Alessandro Giuli per gli editoriali e Alessandro Poggi che firmerà La Storia della Settimana. Da febbraio, il programma beneficerà anche di una copertina comica, affidata a Liliana Fiorelli.La mission disarà quella di raccontare il mondo attraverso la conflittualità, mettere una di fronte all’altra le opposte visioni dell’attualità e individuare un punto di contatto tra posizioni diverse ma meno distanti di quello che appare. Nell’economia del programma uno spazio importante verrà riservato alle linee di frattura economiche e culturali su cui si ...