Todo cambia | tranne lui

vanityfair

: Cambia todo cambia jsjsjsjs - BrizuelaVir : Cambia todo cambia jsjsjsjs - aleirenrisco : @TavoLira Todo cambia Hahaha ok no - Gastone_derolla : @Brigata_Lukaku Comunque anche Ferrara è cambiato molto dai tempi del berlusconismo, non solo i lettori, in politic… -

(Di martedì 22 gennaio 2019) È un gioco, ma se lo chiami sfida qualcosa devi sfidare. La sfida di paragonarci a come eravamo dieci anni fa avrebbe potuto essere quella di accettare il tempo che passa e magari anche il ridicolo, eravamo più giovani, ci vestivamo in un modo che oggi forse ci imbarazza, invece dalle foto viste in giro sui social ognuno tira acqua al suo mulino: i vanitosi scelgono immagini che li mostrano sempre più belli, i politici che non c’erano si gloriano dei loro successi, quelli che c’erano fanno finta di niente, i catastrofisti catastrofeggiano, i complottisti denunciano complotti. Che il pianeta non stia tanto bene purtroppo è vero, che il #tenyearschallenge sia un modo che serve a Facebook per acquisire dati sulle nostre facce come ha scritto Kate O’Neill, la fondatrice di KO Insights esperta di webmarketing, mi sembra una gran cavolata, ma poi vai a sapere.Dieci anni fa il capo della ...