Migranti,Oms:falso che portano malattie

Il primo rapporto dell'Oms sulla salute deie dei rifugiati in Europa evidenzia che sul fenomeno migratorio esistono falsi miti: quello che ilee quello che il loro numero è in crescita. Dall'indagine emerge che, al contrario, è forte il rischio che la loro salute peggiori una volta arrivati nei Paesi di destinazione,a causa delle condizioni in cui vivono. Quanto ai numeri:nei 54 Paesi dell'area Oms-Europa sono il 10% della popolazione.(Di lunedì 21 gennaio 2019)