Oltre cento morti in mare | ma Salvini non cede

Oltre 4mila persone a Centobuchi per Natale al Centopercento : ...visitatori alla sua mostra e come Bruno Giobbi presidente della proloco molto soddisfatto per le presenze registrate sugli allestimenti nei vicoli del borgo e alla mostra di presepi da tutto il mondo ...

[Il punto] C'è l'accordo sulle pensioni d'oro : tagli dal 10 al 40 per cento. Il maxi taglio per i pensionati Oltre i 500mila euro : Si cerca di tirare una volta per tutte le somme sulle modifiche da introdurre nel sistema pensionistico. In particolare si delinea la disciplina per il taglio alle pensioni d'oro e l'applicazione ...

Ancona - concerto di Sfera Ebbasta : scoppia il panico in discoteca. Morti schiacciati 5 minorenni e la mamma di uno di loro. Oltre cento feriti (FOTO E VIDEO) : Stavano aspettando che iniziasse il concerto di Sfera Ebbasta quando qualcuno ha spruzzato una sostanza urticante che ha scatenato il panico. A quel punto si è scatenato il panico: tutti si sono precipitati in massa verso l’uscita di sicurezza. Ma una volta fuori, la balaustra di ferro ha ceduto: e lì i ragazzi sono caduti in massa (VIDEO). Sei di loro sono stati schiacciati e uccisi dalla calca. Sono Morti così cinque minorenni, ...

Panico in discoteca a Corinaldo per spray urticante : 6 morti nella calca al concerto del rapper Sfera Ebbasta - Oltre cento feriti : Tragedia nell'affollatissimo locale 'Lanterna azzurra' in provincia di Ancona: un migliaio i presenti. Le vittime sono 5 ragazzi e una mamma che accompagnava la figlia. Modalità ricorda il dramma di Torino in piazza San Carlo. Un ferito: "L'uscita era sbarrata"

Huawei scuote le Borse : Milano perde il 3 - 5 per cento - New York Oltre il 3 : Il caso Huawei - a causa dei timori per gli effetti sulla fragile tregua commerciale Usa-Cina - ha sconvolto la giornata delle piazze finanziarie mondiali e, accompagnato da un'ulteriore correzione ...

'L'amica geniale' conferma il successo con Oltre il 30 per cento di share : L'amica geniale conferma il successo degli ascolti: il secondo appuntamento in prima serata su Rai1 - con il terzo e quarto episodio 'Le metamorfosi' e 'La smarginatura' - è stato visto da sette ...

Sostenibilità - ok solo se il prezzo non sale Oltre il 10 per cento : Armiamoci verso la Sostenibilità, ma partite voi se il costo diventa troppo elevato. Sembrano ragionare così gli italiani di fronte alla possibilità di acquistare un prodotto sostenibile: 'Va bene, ma ...

La protesta dei “gilet gialli” blocca la Francia : un morto e Oltre cento feriti : Rabbia, paralisi e incidenti in Francia per «la protesta dei gilet gialli» con cui oltre 244 mila persone hanno costituito circa 2 mila blocchi stradali in tutto il Paese per contestare gli aumenti di carburante voluti dal presidente Emmanuel Macron. Sono i dati ufficiali diffusi dal ministro dell’Interno Christophe Castaner a metà pomeriggio di ...