LIVE Federer-Tsitsipas | Australian Open 2019 in DIRETTA | match spettacolo tra lo svizzero

LIVE Australian Open 2019 in DIRETTA : 18 gennaio - in campo Seppi e Fabbiano - ma anche Federer e Nadal! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Australian Open 2019 (oggi venerdì 18 gennaio). Sul cemento di Melbourne si giocano i match validi per il terzo turno del primo Slam della stagione, come sempre si preannuncia grande spettacolo e ne vedremo davvero delle belle in questa calda giornata che apre il weekend sportivo. Scenderanno in campo diverse stelle, pronte a darsi battaglia per conquistare la qualificazione agli ottavi di finale e ...

LIVE Sport - DIRETTA 5 gennaio : Federer si gioca tutto in doppio alla Hopman Cup. Rieder-Rastner sesti nello slittino : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, sabato 5 gennaio. Ci attende una ricchissima giornata di eventi, ne vedremo davvero delle belle in questo primo weekend del 2019: piatto succulento con gli Sport invernali ma non mancano tennis e Sport di squadra ad allietarci in questa vigilia di Epifania. Lo sci alpino torna protagonista con lo slalom femminile di Zagabria, il Tour de Ski andrà in scena in Val di Fiemme con delle mass ...

LIVE Sport - DIRETTA 3 gennaio : risultati e notizie di oggi. Cecchinato protagonista a Doha - De Fabiani ci riprova nel Tour de Ski. Federer ancora vittorioso nella Hopman Cup : Amici di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE generale di giovedì 3 gennaio. Torniamo in campo, è il caso di dirlo, con la nostra “DIRETTONA”. Una DIRETTA LIVE testuale che vi farà compagnia ogni giorno, aggiornandovi in tempo reale sui principali risultati Sportivi della giornata ed anche sulle notizie di rilievo da non perdere. In sostanza, in pochi minuti potrete avere una disamina molto chiara di tutti i fatti del ...

Federer Zverev - la semifinale delle ATP Finals 2018 in diretta LIVE : Si apre con Federer-Zverev il programma delle semifinali delle ATP Finals di Londra . Grande attesa per vedere all'opera lo svizzero, numero 3 del mondo, a caccia del settimo titolo di Maestro , l'ultimo risale al 2011, , che si troverà di fronte il Next Gen tedesco, di ben 16 anni più giovane. Roger, alla 16esima partecipazione e alla 15esima ...