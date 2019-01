U&D | Rosa e Pietro forse lasciati a un passo dal matrimonio | lui dice | ' A breve la

U&D : Giorgio Manetti beccato con la presunta fidanzata - Rocco regala una rosa a Gemma : Nuovo appuntamento con le notizie su Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le ultime novità riguardando Giorgio Manetti e Rocco. Se l'ex cavaliere del trono over è stato beccato mano nella mano con la sua nuova fidanzata, Fredella ha fatto un gesto inaspettato che non è piaciuto affatto a Barbara De Santi e Gemma Galgani durante la puntata odierna del programma. U&D gossip: ...