Pinsa | i migliori indirizzi a Roma per provarla

vanityfair

(Di sabato 19 gennaio 2019) Alchemico pinseria creativa & cucinaLa Pratolina'Mpo'La LocomotivaPizza SpartacoAcqua e FarinaDa Zì CheccoPinsèNonostante l’assonanza, lasi differenzia per ben più di un aspetto dalla tradizionale pizza. E ha una storia altrettanto affascinante. Nata come ricetta contadina di epocana, è recentemente tornata in auge nelle capitale, dove conquista anche i palati più esigenti.Non fosse per l’aspetto allungato, ad un primo sguardo, sembrerebbe una classica pizza, ma gli esperti assicurano che non è così. «Prima di tutto, l’impasto è differente: si tratta di un mix di farine, lavorato solo a mano senza l’utilizzo del mattarello, con una più alta percentuale di acqua – sempre fredda – e una lievitazione fino a 72 ore. Il risultato? Una digeribilità eccezionale», afferma lo chef Domenico De Rosa della pinseria creativa & cucina ...