Inter | Spalletti mette il like all' esclusiva di Calciomercato com su Barella

INTER SASSUOLO probabili formazioni – Questa sera, inizio ore 20.30, San Siro sponda neroazzurra riapre i battenti, dopo la sosta invernale, per la prima partita della Serie A nell'anno 2019. E riapre i battenti con la forza e la spinta della campagna anti razzista orchestrata dalla società di Steven Zhang dopo i tristi e sgradevoli fatti di

De Vrij : "Spalletti m'ha voluto all'Inter" : ''Ricordo la chiamata di Spalletti, non molto prima del momento in cui presi la decisione di venire all'Inter. MI spiegava perché fosse un bene che io venissi a Milano''. Il difensore dell'Inter ...

Inter - col Sassuolo 10 mila bimbi nello stadio chiuso. Spalletti : "Il nostro avvenire dipende da loro" : L'Inter si rituffa nel campionato terminato nel 2018 con la gara contro il Napoli, che ha portato con sé la squalifica per due giornate di San Siro a causa dei 'buu' razzisti rivolti a Koulibaly da ...

Inter-Sassuolo - Spalletti : 'Vogliamo agganciare il Napoli e vincere un trofeo. Icardi come Skriniar : non ha prezzo' : Chiunque deve avere l'attenzione giusta, perché è un mondo aperto. A Ranocchia vanno fatti i complimenti, è l'esempio del professionista che vuole bene prima all'Inter e poi a sé stesso. 14:46 18 gen ...

Inter - De Vrij e quella ‘particolare’ telefonata : “ecco come Spalletti mi ha convinto a scegliere i nerazzurri” : Il difensore dell’Inter ha parlato di una telefonata tra lui e Spalletti, avvenuta prima della decisione di accettare la proposta nerazzurra “Ricordo la chiamata di Spalletti, non molto prima del momento in cui presi la decisione di venire all’Inter. Mi spiegava perché fosse un bene che io venissi a Milano, per la mia crescita personale e anche per la crescita della società. Poi lui ovviamente non è stato l’unico ...

INTER SASSUOLO Spalletti- Luciano Spalletti, intervenuto in conferenza stampa, ha colto l'occasione per sottolineare il suo punto di vista sull'attuale stagione nerazzurra e rimarcando il desiderio di conquistare un trofeo. Focus anche sulle condizione di Radja Nainggolan e sulla bestia nera Sassuolo, autentico spauracchio nerazzurro nelle ultime stagioni.

Inter - il punto di vista di Spalletti sul “caso Icardi” : Luciano Spalletti ha parlato del ben noto caso relativo al rinnovo con l’Inter di Maurito Icardi, un prolungamento che tarda ad arrivare “Come vedo Icardi in questi giorni? Non è disturbato dalle voci, un campione di questo livello non porta in campo le situazioni personali extracampo. A prescindere, lui deve esibire il suo timbro, lo ha fatto vedere nelle ultime gare. Anche se poi, come è normale, bisogna confrontarsi con la ...

Inter - Spalletti : 'Nainggolan dimostrerà a tutti perché l'abbiamo preso' : APPIANO GENTILE - Finalmente si gioca. Anche se San Siro sarà scaldato solo dagli 11.500 ragazzi delle scuole calcio ammessi nell'impianto, chiuso invece al resto dei tifosi per i tristi fatti che ...

Inter - Spalletti : "Confusione? Qui tutto in ordine. Nainggolan ci tiene a far bene" : Il nostro avvenire dipende da loro, il fatto che vengano allo stadio da subito è fondamentale per dare degli insegnamenti ai grandi su come divertirsi davanti a spettacoli come il calcio". rumore - ...

Inter - Spalletti contro il Sassuolo si dovrebbe affidare a Nainggolan : L'Inter per tenere il passo e restare attaccata al secondo posto, restando almeno con sette punti di vantaggio sul quarto posto e otto punti sul quinto posto. Il Sassuolo per tornare in lotta per un piazzamento europeo dopo le due sconfitte consecutive subite prima della sosta. Sono questi i temi principali dell'anticipo della ventesima giornata di campionato, la prima del girone di ritorno, che andrà in scena allo stadio Meazza, che sarà aperto ...

Inter-Sassuolo - parla Spalletti : la conferenza stampa LIVE : Chiunque deve avere l'attenzione giusta, perché è un mondo aperto. A Ranocchia vanno fatti i complimenti, è l'esempio del professionista che vuole bene prima all'Inter e poi a sé stesso. 14:46 18 gen ...

‘Buu – Brothers Universally United’ : Spalletti loda l’iniziativa dell’Inter : ‘Buu – Brothers Universally United‘, un modo per ribaltare una situazione spiacevole in un messaggio positivo da mandare al mondo “Che ne pensa dello slogan anti-razzista lanciato dalla società? Brothers Universally United è un modo attraverso il quale la società ha trasformato un brutto episodio di razzismo in una grande opportunità per prendere le distanze, una volta per tutte, da chi usa questi comportamenti. ...

Inter - Politano : 'Riscatto stimolo in più per convincere Spalletti e società' : Lo ha detto l'attaccante dell'Inter Matteo Politano, Intervistato da Sky Sport a tre giorni dalla sfida con la sua ex squadra, il Sassuolo, con cui la società nerazzurra tratterà l'eventuale riscatto ...