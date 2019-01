Google Assistant si rinnova con nuovi controlli compatti su smartphone

Il meteo di Google Assistant ora fornisce anche la temperatura percepita : Il meteo di Google Assistant si arricchisce di nuove informazioni: non fornisce più solo la temperatura esterna, ma anche quella percepita ed il vento. L'articolo Il meteo di Google Assistant ora fornisce anche la temperatura percepita proviene da TuttoAndroid.

L’icona di Google Assistant comincia ad apparire nella homepage di Google : Alcuni utenti americani hanno segnalato la presenza dell'icona di avvio di Google Assistant nella homepage di Google. L'articolo L’icona di Google Assistant comincia ad apparire nella homepage di Google proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant alla conquista del mondo : è disponibile su un miliardo di dispositivi : Google Assistant sarà installato su un miliardo di dispositivi entro la fine di gennaio, un numero raddoppiato rispetto allo scorso maggio. Il grosso dipende dagli smartphone e da Android, ma l'...

Philips e Innit rendono le nostre case ancora più smart con luci - Google Assistant e Smart Display : Da Philips e Innit arrivano nuove soluzioni che rendono le nostre case ancora più Smart grazie a luci, Google Assistant e Smart Display L'articolo Philips e Innit rendono le nostre case ancora più Smart con luci, Google Assistant e Smart Display proviene da TuttoAndroid.

Mobvoi annuncia l'arrivo di nuove funzioni di sicurezza - fitness e Google Assistant sui TicWatch con Snapdragon : La funzione è salita alla ribalta della cronaca grazie ad Apple che l'ha pubblicizzata come parte dell'armamentario della quarta serie di Apple Watch. Tra le novità annunciate c'è anche l'arrivo di ...

Amazon Alexa sbarca nelle radio per auto di Pioneer e su un interruttore smart mentre Google Assistant arriva in macchina grazie ad Anker : Al CES 2019 continuano a susseguirsi nuovi prodotti con a bordo Amazon Alexa e Google Assistant. Scopriamo gli ultimi tre della serie L'articolo Amazon Alexa sbarca nelle radio per auto di Pioneer e su un interruttore smart mentre Google Assistant arriva in macchina grazie ad Anker proviene da TuttoAndroid.

Lenovo lancia al CES 2019 Lenovo Smart Clock con Google Assistant e due tablet con Amazon Alexa : Lenovo Smart Clock, Lenovo Smart Tab P10 e Lenovo Smart Tab M10 sono tre nuovi dispositivi lanciati al CES 2019. Ecco le loro feature L'articolo Lenovo lancia al CES 2019 Lenovo Smart Clock con Google Assistant e due tablet con Amazon Alexa proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant si arricchisce di un mucchio di novità : eccole tutte : L'enorme stand di Google al CES 2019 ci fa implicitamente campire la mole di novità che arriveranno nel 2019 su Google Assistant, protagonista della fiera. L'articolo Google Assistant si arricchisce di un mucchio di novità: eccole tutte proviene da TuttoAndroid.

Google porterà Google Assistant ovunque nelle case con piccoli display e-ink : Google ha grandi progetti per Google Assistant e tra di essi rientra anche fare crescere il suo ecosistema. Scopriamo insieme come pensa di fare L'articolo Google porterà Google Assistant ovunque nelle case con piccoli display e-ink proviene da TuttoAndroid.

Con Google Assistant Connect le nostre case saranno sempre più smart : Google ha grandi progetti per Google Assistant e tra di essi rientra anche fare crescere il suo ecosistema. Scopriamo insieme come pensa di fare L'articolo Con Google Assistant Connect le nostre case saranno sempre più smart proviene da TuttoAndroid.

JBL Link Drive porta Google Assistant nelle vostre auto - anche vecchie : Quest’anno JBL è intenzionata a integrare Google Assistant in numerosi dispositivi come altoparlanti, soundbar, schermi, cuffie e altro. L’ultima aggiunta alla sua linea […] L'articolo JBL Link Drive porta Google Assistant nelle vostre auto, anche vecchie proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant sarà presto su 1 miliardo di device dopo un 2018 da record : Google Assistant sarà presto disponibile su 1 miliardo di dispositivi ed il 2018 da poco concluso è stato un anno da record per gli speaker Google Home. L'articolo Google Assistant sarà presto su 1 miliardo di device dopo un 2018 da record proviene da TuttoAndroid.

JBL annuncia tre nuove cuffie e una soundbar dotate di Google Assistant : JBL ha iniziato a includere l'Assistente Google nelle cuffie l'anno scorso con i dispositivi della serie Everest e ora sta espandendo l'integrazione di Assistant ufficializzando la soundbar JBL Link Bar e tre nuovi auricolari della serie LIVE: LIVE 400BT, LIVE 500BT e LIVE 650BT. L'articolo JBL annuncia tre nuove cuffie e una soundbar dotate di Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Smart TV Samsung 2018 e 2019 con app iTunes e supporto AirPlay 2 - ma arriverà anche Google Assistant - : ...ai proprietari di TV Samsung e ai clienti Apple tramite iTunes e AirPlay è l'ideale per tutti." "Non vediamo l'ora di portare l'esperienza di iTunes e AirPlay 2 anche a più clienti in tutto il mondo ...