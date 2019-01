Tra Lega e M5s inizia il match sul ' decretone'

Rimborsopoli in Lombardia : 52 condannati - Tra cui Renzo Bossi - Nicole Minetti e capogruppo Lega al Senato : La X Sezione Penale del Tribunale di Milano ha inflitto condanne da un minimo di un anno e cinque mesi a un massimo di quattro anni e otto mesi a 52 dei 57 imputati nel processo Rimborsopoli. Si tratta, tranne in un caso, di ex consiglieri ed ex assessori della Regione Lombardia.Tra i condannati ci sono anche tanti "volti" noti della politica: basti pensare a Renzo Bossi, il figlio del fondatore della Lega Umberto Bossi, o a Nicole Minetti, ...

Lo Stato Sociale contro Maria Elena Boschi 'Per parlare di sinisTra venite a cena con noi - non con la Lega' : Il fortunato filone della politica pop inaugurato a inizio settimana dalle dichiarazioni sovraniste di Lorella Cuccarini si sposta a sinistra e a introdurlo è una polemica social tra il gruppo indie bolognese de Lo Stato ...

Basket - Eurolega 2019 : Trasferta di fuoco per l’Olimpia in Spagna. Baskonia-Milano è uno scontro diretto da playoff : Milano non può più sbagliare. La formazione di Simone Pianigiani è attesa domani ad una sfida decisiva per il proprio cammino nell’Eurolega 2018-2019 di Basket. L’Olimpia scenderà in campo nella caldissima Fernando Buesa Arena di Vitoria-Gasteiz contro gli spagnoli del Baskonia, nella diciannovesima giornata della regular season della massima competizione europea. Se è vero da un lato che la stagione è ancora lunga e che con dodici ...

Lega - Maroni : Sovranismo di Salvini supera centrodesTra : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Decretone - tensioni Tra M5S e Lega : domani nuovo vertice - poi il cdm : Dopo il rincorrersi di voci di rinvii, di qualche ora, di un giorno, addirittura alla prossima settimana, il Consiglio dei ministri sul Decretone ci sarà domani, probabilmente nel pomeriggio....

Decretone - tensioni Tra M5S e Lega Domani nuovo vertice - poi il cdm : Dopo il rincorrersi di voci di rinvii, di qualche ora, di un giorno, addirittura alla prossima settimana, il Consiglio dei ministri sul Decretone ci sarà Domani, probabilmente nel pomeriggio. E sarà ...

Governo - verso il rinvio del cdm su reddito e quota cento. Battaglia sulle cifre Tra Lega e M5S : verso il rinvio del Consiglio dei ministri su reddito di cittadinanza e quota cento. La riunione del Governo, che avrebbe dovuto varare i provvedimenti-manifesto della maggioranza gialloverde, era già ...

Parco del Circeo - il governo va sotto : è di nuovo alta tensione Tra M5S e Lega : A quanto si apprende, tutti nodi tecnici sarebbero stati già risolti al Ministero dell'Economia. Questa sera al momento non è previsto nessun incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ...

Parco del Circeo - il governo va sotto : è di nuovo alta tensione Tra M5S e Lega : A quanto si apprende, tutti nodi tecnici sarebbero stati già risolti al Ministero dell'Economia. Questa sera al momento non è previsto nessun incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ...

Parco del Circeo - il governo va sotto : è di nuovo alta tensione Tra M5S e Lega : A quanto si apprende, tutti nodi tecnici sarebbero stati già risolti al Ministero dell'Economia. Questa sera al momento non è previsto nessun incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ...

Renzi : “Spaccatura Tra M5s e Lega su Parco Circeo? Ennesima figuraccia. Piccinerie e giochini da Prima Repubblica” : “La spaccatura odierna tra M5s e Lega in Commissione Ambiente? Siamo di fronte all’Ennesima figuraccia di questo governo. Continuano a litigare ogni giorno come se fossimo nella Prima Repubblica“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Radio Radicale dal senatore Pd, Matteo Renzi, intervistato da Lanfranco Palazzolo. “Viaggiano con le divise della polizia penitenziaria” – continua, riferendosi al ministro ...

CRISTIANO RONALDO - AVVOCATO MAYORGA INCONTra EX DI CR7/ Legale - 'Prove compromettenti' : chi è Jasmine Lennard : CRISTIANO RONALDO accusato di stupro. Ultime notizie Juventus, l'AVVOCATO di Kathryn MAYORGA INCONTRA l'ex di CR7: accuse rispedite al mittente.

Bomba alla pizzeria Sorbillo – Il proprietario non esclude la pista ulTras : “potrebbe essere stato qualcuno legato agli stadi” : Nella notte una Bomba è esplosa di fronte alla pizzeria Sorbillo, le parole del proprietario che non escludono la pista legata agli stadi ed al calcio Una Bomba alla pizzeria Sorbillo ha scosso l’opinione pubblica. Questa notte dei malviventi hanno infatti piazzato un ordigno fuori dal famosissimo locale in pieno centro storico a Napoli. Il proprietario, Gino Sorbillo, ha denunciato l’accaduto anche sui suoi profili social ...

Toninelli : Su tav parlo con Lega. Sì a nazionalizzazione di autosTrade : Il confronto con la Lega in caso di analisi costi-benefici negativa. Punto di mediazione con i Cinquestelle può essere la realizzazione del solo tunnel di base al confine tra Italia e Francia, con ...