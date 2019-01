ilnapolista

: Spalletti: «Vogliamo riprendere il Napoli» «Complimenti ha chi ha ideato la campagna antirazzista dell’Inter. Il ri… - napolista : Spalletti: «Vogliamo riprendere il Napoli» «Complimenti ha chi ha ideato la campagna antirazzista dell’Inter. Il ri… - zazoomnews : Inter-Sassuolo Spalletti: “Vogliamo vincere un trofeo. Su Nainggolan…” - #Inter-Sassuolo #Spalletti: #“Vogliamo… - dominetmilan : RT @it_inter: #Spalletti: 'Siamo l'Inter e non vogliamo porci limiti' -

(Di venerdì 18 gennaio 2019) La campagna antirazzista dell’Inter Lucianoha fissato gli obiettivi dell’Inter: «ile vincere un trofeo». Lo ha fatto alla vigilia di Inter-Sassuolo in programma domani sera a San Siro.Ha parlato anche di razzismo e della efficace campagna antirazzista dell’Inter, la campagna Buu.«La società ha trasformato un brutto episodio di razzismo e ha preso le distanze una volta per tutti da chi si rende protagonista di questi comportamenti. Contiamo sulla collaborazione di tutti i nostri tifosi. Sono d’accordo con questa iniziativa e faccio i complimenti a chi ha avuto questa idea. Icardi e il prolungamento di contratto«Parliamo di un grande campione e a questi livelli non porti dentro il campo le situazioni personali che vivi fuori dal campo. Nelle ultime partite ha mostrato il suo marchio. È un calciatore importante per ...