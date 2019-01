Fattori | Vertici M5S facciano valere numeri o stacchino spina a Salvini

«I giornalisti eletti col M5S si dimettano». La ribelle Fattori contro i vertici 5 Stelle|Così Di Maio diventò giornalista : I giornalisti sono: Di Maio , Carelli, Paragone e Di Nicola. La senatrice dopo gli insulti alla stampa: «Per dimostrare la loro verginità dovrebbero fare un passo indietro...». Di Maio aggiusta il tiro: «Un tavolo per migliorare le condizioni dei giornalisti sottopagati»

«I giornalisti eletti col M5S si dimettano». La ribelle Fattori contro i vertici del Movimento : «Se una forza politica sostiene con forza la necessità di non avere giornalisti faziosi come conseguenza la coerenza imporrebbe di non candidare giornalisti. Sbaglio? Se sì parliamone. Siamo ...