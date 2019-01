Fatality per Mortal Kombat 11 | dal primo video gameplay alla data di uscita

optimaitalia

: Comunque le robe che si inventano per le Fatality non riuscirei a immaginarmele neanche impegnandomi - e vi assicur… - StefaniaC11 : Comunque le robe che si inventano per le Fatality non riuscirei a immaginarmele neanche impegnandomi - e vi assicur… - PGEsportsIT : God save the queen, with a FATALITY. ?? Venite con noi e @Radio105 fino a Londra per scoprire il nuovo Mortal Kombat… - nemseck : Stamattina, uscito per allenamento,faceva così freddo che ho trovato Sub-Zero che si auto infliggeva le fatality. -

(Di giovedì 17 gennaio 2019)Uno dei picchiaduro più amati e sanguinolenti di sempre è sulla via del ritorno. A colpi die di combo incisive, NetherRealm Studios ha infatti sancito il grande comeback di, saga creata nel 1992 da Ed Boon e John Tobias per Midway Games che ha generato diversi seguiti per console, computer e cabinato. È il 23 aprile 2019 lada segnare a più tinte di rosso - sangue! - sui vostri calendari, scelta dal publisher Warner Bros. Interactive Entertainment per l'di11.Annunciato con untrailer in computer grafica sul palco dei The Game Awards 2018, il nuovo capitolo della serie è destinato a PC, PlayStation 4, Xbox One e all'ibrida Nintendo Switch. Ed oggi è stato protagonista di un intenso evento reveal in quel di Londra, che ne ha svelato tutti (o quasi) i segreti. Io per, da grande fan del rivale Street Fighter e dei beat 'em ...