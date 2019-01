Inter | per il dopo Perisic c' è De Paul

Ipertiroidismo subclinico : Interessanti approfondimenti da un caso clinico : Il New England Journal of Medicine (in italiano Giornale di Medicina del New England), la più prestigiosa rivista medica al mondo, ha pubblicato un caso clinico proposto da una endocrinologa italiana. Ne sono scaturiti interessanti approfondimenti generali sull’Ipertiroidismo subclinico. Il New England Journal of Medicine è la rivista con il più alto impact factor (in italiano fattore di impatto) in assoluto. L’impact factor è un indice che ...

Biglietti Inter-Napoli : come acquistare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Inter e Napoli, in programma alle ore 20.30, che vedrà la battaglia sportiva tra i nerazzurri, terzi in classifica ad otto punti dai partenopei, al momento secondi, ma ancora ad otto punti dalla Juventus. La Beneamata in casa ha totalizzato diciannove punti in otto partite, frutto di sei affermazioni ed un pari, con ...

Inter - accelerata per Ozil : colpo possibile già a gennaio (RUMORS) : In questa sessione di calciomercato l'Inter non farà nessun acquisto di grido a titolo definitivo. Anche il presidente, Steven Zhang, qualche giorno fa, aveva dichiarato come il club sia attento ad eventuali occasioni di mercato altrimenti, in caso contrario, ogni discorso è rimandato a giugno. Piero Ausilio e Giuseppe Marotta, infatti, stanno già lavorando per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti, in vista della ...

Inter - partita la trattativa per il riscatto di Politano (RUMORS) : Uno degli acquisti della scorsa estate che hanno fatto maggiormente la differenza in casa Inter è stato sicuramente l'esterno, Matteo Politano. Il giocatore è arrivato in prestito oneroso da cinque milioni di euro (pagato con il cartellino di Odgaard) con diritto di riscatto fissato a venti milioni di euro. Un riscatto che, però, sembra essere scontato visto che la società nerazzurra non vuole ripetere quanto successo lo scorso anno con Joao ...

Icardi - Wanda Nara criptica. I tifosi dell'Inter sulle spine per il rinnovo : TORINO - Wanda Nara continua a lasciare indizi sui social che potrebbero avere a che fare con il futuro all'Inter di Mauro Icardi . Ma potrebbero anche riguardare tutt'altro. Ancora una volta, in ...

Il pericolo arriva dal cielo per il matrimonio Icardi-Inter - : L'attaccante dell'Inter, che alcuni giorni fa aveva difeso la moglie-agente Wanda Nara, ha postato martedì mattina su Instagram la prima pagina della Gazzetta dello Sport, con la scritta 'Cyber Lie' ,...

I bookmakers sono certi : “a giugno per Ozil c’è in pole l’Inter” : Mesut Ozil lascerà quasi certamente l’Arsenal nel prossimo mese di giugno, i bookmakers danno l’Inter in pole position “Unai Emery è evidentemente ‘disperato’, perché vuole assolutamente sbarazzarsi della stella dell’Arsenal, e pensiamo che la sua prossima destinazione più probabile sia l’Inter, così tanto che abbiamo tagliato le sue probabilità di andare in nerazzurro prima della fine del mese”. I bookmakers danno ...

Inter - messaggio d'amore di Ranocchia per i nerazzurri : e Spalletti lo cita sui social : "Che sia un minuto, un tempo, una partita o dieci, è sempre bellissimo giocare per questa squadra e con questi ragazzi!" Firmato: Andrea Ranocchia, che contro il Benevento in Coppa Italia ha giocato ...

Donne malate d'amore? Sistema immunitario reagisce se innamorate/ Prodotto Interferone come per le infezioni : Esistono Donne 'malate d'amore'. A svelarlo è il Sistema immunitario pronto a reagire quando ci si innamora. Lo studio dell'Università della California

Inter al lavoro per il riscatto di Keita - : Keita Balde si sta ritagliando sempre più spazio nelle scelte di Luciano Spalletti. L'esterno è ancora di proprietà della Lazio con l'Inter che ha la possibilità di riscattarlo in estate per 34 ...

Intervista a Laura Boldrini : “Condanna Camiciottoli è uno spartiacque per i diritti in rete” : Laura Boldrini, contattata da Fanpage.it, ha commentato la sentenza del tribunale di Savona: "È uno spartiacque, perché stabilisce che la rete non è più una zona franca. Quello che avviene sul web è paragonabile a quello che avviene nel mondo reale, non c'è distinzione. Ora le donne si possono difendere, da chiunque si permetta all'improvviso di accanirsi contro di loro. Se mi diffami sui social network, e colpisci quindi la mia reputazione, ne ...

L’attacco al Venezuela viola il diritto Internazionale. Vi spiego perché secondo me : Il principio di non ingerenza costituisce un principio fondamentale del diritto internazionale, direttamente collegato a quelli di eguaglianza sovrana e autodeterminazione che rappresentano le basi stesse dell’ordinamento internazionale vigente. secondo Massimo Iovane, ordinario di diritto internazionale all’università “Federico II” e allievo del grande Benedetto Conforti, si tratta di “uno dei principi più importanti ai fini del mantenimento ...

Slittino - Mondiali WInterberg 2019 : dieci gli azzurri convocati dal DT Zoggeler per l’appuntamento più importante della stagione : Da venerdì 25 a domenica 27 gennaio si terranno a Winterberg, in Germania, i Mondiali 2019 di Slittino, prima rassegna iridata in programma nella stagione degli sport invernali. La località tedesca ospiterà la manifestazione per la terza volta nella storia dopo esserne stata sede nel 1989 e nel 1991. Il direttore tecnico Armin Zoggeler ha comunicato l’elenco dei convocati per la spedizione azzurra che sarà composti dagli stessi dieci ...