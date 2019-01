Bus della Ctp prende fuoco appena uscito dal deposito nel Napoletano

Bus della Ctp prende fuoco appena uscito dal deposito : Un bus della Ctp questa mattina si è incendiato fuori allo svincolo dell'Asse Mediano di Afragola. Il conducente aveva preso il mezzo dal deposito di Arzano e doveva ancora iniziare il percorso di ...

Elisa Isoardi mette su Instagram i regali ricevuti a Natale. Anche una Busta con lo stemma della polizia... : Tra i regali di Natale messi in bella mostra su Instagram da Elisa Isoardi Anche una busta con lo stemma della polizia. Che sia un regalo inviato dal ministro degli Interni già fidanzato della brava presentatrice della "Prova del cuoco"...

BusCA/ Sabato sera 3 clown portano in scena "Tanti saluti" per parlare della morte : Sabato 19 gennaio alle 21, al Teatro Civico di BUSCA , la Residenza Teatri Civici " Il teatro fa il suo giro " presenta, per la stagione " In riva ai monti ", " Tanti Saluti ", con Gianluigi ...

Faenza - il gesto della classe per la compagna : ministro Bussetti ‘Sono fiero di voi’ : La cronaca si sta occupando della vicenda che riguarda Lisa, una bambina di nove anni che frequenta la quarta elementare di una scuola di Faenza. La sua famiglia, purtroppo, nel maggio scorso, ha scoperto che la piccola era affetta da leucemia Linfoblastica acuta di tipo B. La bambina, per i primi mesi dell’anno scorso, ha frequentato la scuola. Faenza, la classe si vaccina per la compagna affetta da leucemia Come spiega il quotidiano ‘Il ...

Siria - il Business della ricostruzione interessa tutti. L’Italia ne stia fuori : Da mesi il governo di Damasco sta cercando di spostare l’attenzione dal conflitto in corso alla ricostruzione della Siria. Nonostante proseguano i crimini di guerra, aumenti la tensione nella regione curda e altrove – anche a seguito dell’annuncio del ritiro Usa – e la situazione umanitaria in alcune parti del Paese resti estremamente grave, la comunità internazionale comincia a guardare con interesse alla questione. C’è ...

Strage Bus Avellino - l'incidente più grave della storia italiana - : Il 28 luglio 2013 l'impianto frenante del Volvo bianco su cui viaggiava un gruppo di ritorno da un week end fuori porta si rompe. Il mezzo sbanda, sperona diverse auto sulla A16, poi precipita nella ...

Samsung Volley Cup - Prezioso successo per Busto Arsizio nel posticipo della 15ª giornata : La cronaca. Primo set. Subito break delle ospiti , 2-0, , brave a mantenersi a distanza con il muro di Herbots su Begic, 3-1. Monza pareggia prontamente con Ortolani e Melandri , muro su Grobelna, , ...

Il tribunale Civile sfratta la mamma della Taverna : aBusiva nella casa popolare : Voleva «morì lì», al Quarticciolo, alla periferia di Roma, nella casa popolare dove ha abitato per tutta la vita. Ma questo desiderio sarà oggi più difficile da realizzare per Graziella Bartolucci, mamma della vicepresidente del Senato, Paola Taverna. La sesta sezione del tribunale Civile della Capitale ha infatti condannato alla sfratto e al pagam...

Sindacato Usb dei vigili del fuoco denuncia Salvini : “Stop al porto aBusivo della divisa” : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini indossa abusivamente le divise delle forze dell’ordine. Lo sostiene il Sindacato Usb vigili del fuoco, citando l’articolo 498 del Codice penale: «Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 497-ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un cor...

Matteo Salvini - la denuncia del sindacato dei Vigili del fuoco sul ministro : "Porto aBusivo della divisa" : Il piccolissimo sindacato Usb che rappresenta alcuni Vigili del fuoco avrebbe denunciato, per "via amministrativa", Matteo Salvini per "porto abusivo di divisa". Al coordinatore nazionale Usb dei pompieri, Costantino Saporito, sono saltati i nervi davanti all'ennesima foto del ministro dell'Interno