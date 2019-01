Mamma fa violentare la figlia di 3 anni in cambio di soldi e rottami

huffingtonpost

(Di sabato 12 gennaio 2019) Ha fattolaper 12indi. Per questo motivo Celeste Chambers, una donna di Tallahassee, in Florida, è stata giudicata colpevole. A riportare la notizia è il sito Metro.co.uk: la vittima aveva 3quando la madre ha permesso a degli uomini dilaindimetallici. Stando a quanto scrive il quotidiano, sarebbe successo dal 2003 al 2016.Dopo l'arresto della donna, la vittima è andata a vivere con la nonna Barbara Lemieux. Secondo il racconto della donna, la vittima è rimasta per molto tempo traumatizzata, non riuscendo a dormire. Secondo il procuratore Anna Norris "questa bambina ha attraversato un incubo per tutta la sua vita per mano di sua madre. La piccola è stata vittima di tratta".