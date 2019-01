Gabigol in prestito al Flamengo

Calciomercato Inter - ufficiale il prestito di Gabigol al Flamengo : il brasiliano avrà la maglia numero 12 : Il calciatore brasiliano si trasferisce dall’ Inter al Flamengo con la formula del prestito Ora è ufficiale : Gabriel Barbosa è un nuovo calciatore del Flamengo . L’annuncio è del club brasiliano con una nota sul proprio sito web. Il 22enne attaccante, ex Santos, arriva in prestito dall’ Inter e vestirà la maglia numero 12 del club rossonero. (Spr/AdnKronos)L'articolo Calciomercato Inter , ufficiale il prestito di Gabigol al ...

Inter - Gabigol spedito in Brasile : "Prestito secco al Flamengo" - chi lo sta per seguire : Il Cagliari si scatena. Giulini vuole regalare a Maran innesti di qualità per raggiungere una tranquilla salvezza, addolcendo la pillola di un possibile, imminente, addio di Barella (21 anni). Il numero uno dei sardi ha chiuso con il Chievo per Birsa (32, manca solo l' annuncio) e tratta con l' agen