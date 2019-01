Per gli argentini tra Icardi e l' Inter è finita | non rinnoverà il contratto E Wanda Nara

Sanremo 2019 - Claudio Baglioni : “Sul tema migranti siamo alla farsa. Non si risolve il problema evitando lo sbarco di 40-50 Persone. Il Paese è confuso” : La conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2019 del Festival di Sanremo è diventata anche un’occasione per entrare nel dibattito sull’attualità politica. E il “dittatore artistico” Claudio Baglioni (così era stato ribattezzato nel corso della scorsa edizione), non si è sottratto alle domande sul tema migranti: “Se non fosse drammatica la situazione di oggi, ci sarebbe da ridere. Ci sono milioni di ...

Scampato al naufragio - era diventato simbolo di coraggio : arrestato Per violenze in famiglia : Il 35enne pescatore abruzzese era Scampato al terribile naufragio della sua imbarcazione durante il quale era rimasto per oltre 40 ore in acqua e in balia del mare. Ora è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri dopo aver aggredito la mamma in casa per soldi. La vittima, temendo per la sua sorte, ha chiamato subito i carabinieri che lo hanno arrestato poco dopo.Continua a leggere

Bezos divorzia dalla moglie. E rischia di Perdere il titolo di uomo più ricco del mondo : Il patron di Amazon ha annunciato la scelta tramite i suoi canali social: 'Abbiamo deciso di divorziare e continuare le nostre vite come amici'.

Perché il migliore iPhone di sempre non vende : le tre ragioni del Wall Street Journal : L'iPhone XR da 749 dollari di Apple, introdotto a settembre come alternativa più economica all'XS da 999 dollari e all'XS Max da 1.099 dollari è un ottimo cellulare ma non vende come auspicato dalla ...

Perché il migliore iPhone di sempre non vende : le tre ragioni del Wall Street Journal : L'iPhone XR da 749 dollari di Apple, introdotto a settembre come alternativa più economica all'XS da 999 dollari e all'XS Max da 1.099 dollari è un ottimo cellulare ma non vende come auspicato dalla Mela, soprattutto in Cina. Forse la parola 'flop' è troppo dura, ma sta di fatto che Apple ha tagliato la produzione del modello e lo sta offrendo a prezzi scontati. Tuttavia, come spiega il New York ...

Governo : Cappello (M5S) - 'giudizio Miccichè Per noi è una medaglia' : Palermo, 9 gen. (AdnKronos) - "Miccichè non trova nulla di buono nel Governo Conte? Il suo giudizio per noi è una medaglia e il segno inequivocabile che siamo sulla strada giusta. Pensi piuttosto al Governo regionale del nulla di cui è socio azionista, la cui inconsistenza è sotto gli occhi di tutti

Rigopiano - padre di una vittima multato Per violazione sigilli : “Portavo fiori a mio figlio. Al magistrato dico farò carcere” : Aveva sperato a lungo che il figlio Stefano, 29 anni, si fosse salvato dalla massa di neve e macerie che collassò sull’hotel Rigopiano. Ma il ragazzo, dato per sopravvissuto, fu una delle 29 vittime. Alessio Feniello da allora non si è mai dato pace ed è stato con forza sempre in prima fila per avere giustizia. Oggi su Facebook pubblica un durissimo post in cui racconta di essere condannato dal gip di Pescara a pagare una multa di 4.550 ...

Da Camerino a Lecce Per accompagnare il figlio - parcheggia l'auto vicino al Cimitero ma la rubano. All'interno farmaci e documenti : Brutta avventura per due coniugi marchigiani che subiscono il furto dell'auto a due passi dal centro di Lecce. L'appello ai ladri.

Juventus - Paratici blinda la rosa in toto Per non alterare gli equilibri (RUMORS) : In questa prima parte di stagione appena archiviata, la Juventus presenta un ruolino di marcia da record, infatti occupa il primo posto in Serie A con 9 punti vantaggio ed ha chiuso il girone di Champions League da prima classificata. Il merito di questo risultato è da attribuire soprattutto ad una rosa che consente a Massimiliano Allegri di poter contare su due squadre di alto livello. Alla luce dei risultati, Fabio Paratici, nella sua nuova ...

Juventus - Bernardeschi : 'Vogliamo la SuPercoppa - contro il Bologna ci vorrà attenzione' : Uno dei protagonisti della primissima parte della stagione della Juventus è stato Federico Bernardeschi. Il numero 33 bianconero è stato uno degli uomini decisivi nella sfida vinta contro il Chievo e questo gol gli aveva consentito di scalare le gerarchie di Massimiliano Allegri. Federico Bernardeschi si era guadagnato la maglia da titolare nel tridente con Cristiano Ronaldo e Mario Mandzukic. Poi però un infortunio accusato in Nazionale lo ha ...

Isola dei Famosi - la decisione definitiva di Mediaset su Alvin : cosa gli Permettono di fare : Dopo aver ricoperto il ruolo di inviato, stando alle anticipazione di Spy, Alvin potrebbe essere uno dei nuovi concorrenti dell’edizione 2019 dell’Isola dei Famosi in onda dal prossimo 24 gennaio. Il conduttore televisivo e radiofonico di Bring the noise e “aiutante” di Silvia Toffanin a Verissimo,

"Mio figlio non andrà all'università. Lo formerò io" : Flavio Briatore svela i suoi progetti Per Nathan Falco : "Nathan Falco non lo manderò all'università". Briatore non ha dubbi su quella che sarà la formazione di suo figlio: "A 14 anni andrà in collegio in Svizzera a fare il liceo. Non può mica restare a ...

"Sacra Famiglia" - quale futuro Per la casa di riposo Per anziani a Mondovì? : Riceviamo e pubblichiamo la lettera di richiesta di incontro inviata, a nome di Fp Cgil e Cisl e Csa, alle istituzioni preposte alla struttura assistenziale Sacra Famiglia di Mondovì, in provincia di ...

Esistono diete che Permettono di vivere fino a 120 anni? Il parere degli esPerti Fnomceo : “Nell’ultimo periodo sui giornali e soprattutto in alcune trasmissioni televisive si è parlato molto di una dieta ormai popolare che si inserisce nell’ampio filone delle diete a basso consumo di carboidrati, identificati come causa di molte malattie. La proposta raccomanda di eliminare i carboidrati e di assumere costosi integratori a base di spezie commercializzati tramite la società Life-120. Infatti, questi integratori ...