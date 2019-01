Roma | ruba una macchina e fugge dalla polizia | 33enne cade | sbatte la testa e muore

Roma : poliziotti rinvengono crocefisso rubato da parrocchia San Clemente : Roma – Erano in servizio a bordo di bicicletta i poliziotti della Questura che, il 4 gennaio scorso, durante un servizio di perlustrazione all’interno di Villa Borghese hanno notato, nascosto dietro ad un cespuglio, un borsone nero contenente un crocefisso e due tubi metallici dorati utilizzati per sostenerlo. Gli accertamenti successivi hanno consentito di risalire al furto dell’oggetto sacro, avvenuto il 3 gennaio scorso ...

Roma : Pugno a coetano per rubargli smartphone - arrestato : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante, unitamente ai colleghi della Compagnia Speciale di Roma, hanno arrestato un 25enne del Gambia, senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di rapina. Il malvivente ha avvicinato alle spalle, in un angolo buio in via Turati, un 23enne, originario della Repubblica Dominicana, e lo ha colpito al volto con un violento Pugno per poi rapinarlo dello smartphone di ultima ...

Il giallo dei furgoni rubati a Roma : Cinque mezzi trafugati da un autonoleggio l'ultimo giorno dell'anno. Il furto ha messo in allerta le forze dell'ordine, ma...

Roma : terrorizzavano minorenni derubandoli - in manette 18enne : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale nei confronti di un ragazzo di 18 anni, incensurato, accusato di rapina aggravata in concorso. Il giovane e’ accusato di essere membro attivo di una pericolosa baby-gang che dallo scorso mese di aprile imperversa in tutta la Capitale a caccia di prede minorenni da derubare di soldi, orologi, ...

Roma : provano a derubare anziana signora e le rompono omero - 2 arresti : Roma – Frattura dell’omero, 30 giorni di prognosi ed un’operazione a cui sara’ sottoposta nei prossimi giorni: questo e’ costato, ad una ultra sessantenne, l’aver tentato di difendere la propria borsa. I 2 scippatori, entrambi egiziani, sono stati arrestati nell’immediato dalla Polizia di Stato, con l’apporto di 2 militari della Guardia di Finanza. È accaduto ieri pomeriggio in via Giolitti: 2 ...

Roma - rubano alle slot machine del locale - i baristi li massacrano con mazze di ferro e bastoni : mazze di ferro, bastoni e la forza del branco. Dei baristi, il giorno dell'Immacolata, alla Giustiniana, hanno usato la violenza e armi già accantonate apposta, per giustiziare dei ladri sorpresi nel ...

Rubate pietre d'inciampo a Roma : targhe dedicate a una famiglia ebrea : Rubate pietre d'inciampo a Roma: durante la notte tra il 9 e il 10 dicembre sono state strappate via dall'asfalto e Rubate venti "pietre d'inciampo", targhe di ottone grandi come un sampietrino che ...

Roma - rubate pietre d'inciampo - Segre : 'Gesto orribilmente vigliacco' : Nella notte tra domenica 9 dicembre e lunedì 10 dicembre sono state rubate a Roma, nel rione Monti, venti "pietre d'inciampo" posate per commemorare e ricordare gli ebrei deportati nei lager da fascisti e nazisti. La vicenda ha sconvolto la città e indignato l'Italia. "È stato un attacco vigliacco" ha commentato, amareggiata la senatrice a vita Liliana Segre. Mentre la Procura di Roma ha già aperto un fascicolo, nelle scorse ore il sindaco ...

Roma : sangue finto in bagni per rubare in studi medici - un arresto : Roma – Quaranta solo a Milano. Altri nella regione Liguria. Venti a Roma con il medesimo modus operandi. Sono i furti compiuti negli ultimi mesi da un Romano 55enne, individuato, fermato e bloccato ieri da personale della Polizia di Stato del commissariato Borgo, diretto da Moreno Fernandez. Acclarato lo stratagemma dell’uomo, il quale si recava presso vari studi medici della Capitale (odontoiatria, urologia, ginecologia ed altre ...

Roma - cosa sono le pietre di inciampo rubate nel Rione Monti - Sky TG24 - : I piccoli cubi , 10x10 cm, in ottone vengono installati sulla superficie stradale per ricordare le vittime delle deportazioni naziste. L'iniziativa è partita da un'artista tedesco e si è diffusa in ...

Roma - pietre d'inciampo rubate Raggi e Zingaretti uniti : inaccettabile : «Sono stravolta, è una cosa inaudita: quest'atto è la messa in pratica e la conseguenza delle minacce che abbiamo ricevuto nel luglio scorso. Ma queste pietre continueranno a dire la verità a tutti ...

Roma - le pietre d'inciampo rubate Choc in città : ira e fiaccole al sit-in : Il vuoto tra i sampietrini. I ceri,un mazzo di rose rosse freschissime. E il testo di Primo Levi: «Se questo è un uomo». È ciò che rimane delle venti pietre d'inciampo portate via nella notte tra ...

A Roma rubate 20 pietre d'inciampo in memoria degli ebrei : Sono state strappate dal selciato e rubate nella notte a Roma venti "pietre d'inciampo" installate a via Madonna dei Monti 82 e realizzate dall'artista tedesco Gunter Demnig, in memoria dei cittadini ebrei deportati nei campi di concentramento.La denuncia arriva dall'Associazione Arte in memoria che dal 2010 si occupa dell'installazione delle pietre nella Capitale. Le pietre rubate, dedicate a 20 membri della famiglia Di Consiglio, erano state ...

Roma - rubate venti Pietre d'inciampo in memoria degli ebrei deportati : Erano state installate il 9 gennaio 2012 in via Madonna dei Monti dall'artista tedesco Gunter Demnig