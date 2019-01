Grillo sul blog contro le trivelle | ' Costose | pericolose e insostenibili'

Formiche sul volto di un paziente in ospedale : l'ira del ministro Grillo : Hanno visto una formica sulla faccia di un loro parente ricoverato presso il reparto di rianimazione dell'istituto ospedaliero 'San Giovanni Bosco' di Napoli ed hanno immediatamente chiamato i militari dell'arma dei carabinieri. L'incredibile vicenda è accaduta ieri, mercoledì 2 gennaio 2018, nello stesso nosocomio napoletano dove lo scorso mese di novembre 2018 una degente allettata, una 70-enne originaria dello Sri Lanka successivamente ...

Beppe Grillo - tonfo sul web : il comico perde 30mila posizioni : Il tonfo di Beppe Grillo. Era il re del web, il campionissimo, numero sette al mondo, dei blog, secondo la rivisita Forbes. Ma ora ha perso trentamila posizioni, stando alle ultime rilevazioni ...

Sulla sfida tra pandoro e panettone forse la Grillo ha ragione. Una ricerca : E' stata il ministro della Salute, Giulia Grillo, a dare il via al dibattito, mettendo pandoro e panettone in un azzardato confronto tra M5s e Pd. Se sia più di destra o di sinistra, che sia con o senza anima, la sfida tra i dolci natalizi per eccellenza è storia vecchia. Re lo rimane. Ma il trono di sovrano assoluto dei dolci natalizi detenuto - da sempre - dal panettone comincia a traballare. E in un futuro non troppo ...

“Il pandoro è senz’anima come il Pd - il panettone invece è saporito come il M5S” : bufera sul ministro Grillo : “Tra panettone e pandoro preferisco il primo tutta la vita, perché il pandoro, diciamolo, è senz’anima secondo me. Un po’ come il Pd… sì, senza sostanza. Che quando lo mangi ti rimane un po’ pesante…“. Le parole del ministro della Salute Giulia Grillo, ospite della trasmissione radiofonica “Un giorno da Pecora” su Rai Radio 1, hanno sollevato un polverone e scatenato una bufera inaspettata. ...

M5s - De Luca : “Grillo? Asino geniale. Accordo sul 2 - 04%? Opera del malefico Casalino. Sono malviventi e truffatori” : “Accordo tra governo italiano e Ue? Si prevedeva un deficit rispetto al Pil del 2,4%, e si porterà ad approvare una manovra che ha un deficit del 2%. Non possiamo non esprimere l’emozione che c’ha dato quel 2,04%“. Così, a Lira Tv, esordisce il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nella sua lunga invettiva sarcastica contro il M5s. “Secondo me, quel 2,04% è Opera del Casalino” – continua ...

Cibi scaduti - topi e parassiti : una mensa scolastica su tre è irregolare. La ministra Grillo : "Un film sull'orrore" : Una mensa scolastica su 3 presenta delle irregolarità e su 224 mense ispezionate sul territorio nazionale sette sono state chiuse per la grave situazione igienico-strutturale rilevata. Sono questi i primi risultati del monitoraggio di controllo condotto dai carabinieri del Nas dall'inizio di questo anno scolastico. Sanzioni pecuniarie sono state erogate per oltre 576mila euro e sequestrate oltre 2 tonnellate di alimenti. "Cibi scaduti, ...

Silvio Berlusconi - Beppe Grillo lo insulta sul blog : 'Ex badante - non riesce nemmeno ad andare a putt***' : A Beppe Grillo non è andata giù quella frase di Silvio Berlusconi sui grillini che non sarebbero 'nemmeno capaci di pulire i cessi' . E così, oggi, dal suo blog , il fondatore del M5s, lo attacca e lo ...

L'affondo di Grillo sulla politica e sui 5 stelle : «Non sappiamo dove stiamo andando» : «Arriveremo a non capire più chi siamo, dove siamo e cosa facciamo: è esattamente quello che sento io oggi nella politica italiana. Non sappiamo dove andiamo, cosa facciamo e cosa stiamo pensando. Aspettiamo questo Godot...»: Beppe Grillo interviene con un video sul suo blog e lancia una frase che come al solito ...

M5s - Lombardi : “L’intervento di Grillo e Di Maio sulla sfiducia a Zingaretti? Precedente che spero non si ripeta” : “L’intervento di Beppe Grillo e Luigi Di Maio sulla sfiducia al governatore del Lazio Nicola Zingaretti? Sono rimasta molto perplessa”. Roberta Lombardi, capogruppo M5s in Regione Lazio e in passato una delle fedelissime dei vertici 5 stelle, intervistata dal Messaggero, non ha nascosto i suoi malumori per l’intervento del garante e del vicepremier sulla questione della mozione contro il presidente Pd. La vicenda risale a ...

Franco Bechis smaschera Beppe Grillo : sul suo blog lo spot all'imprenditrice amica di Renzi : Nel suo blog grillo racconta: 'L'esempio dell' azienda di Bottrighe è un tassello di un sistema di impianti primi al mondo, un vero esempio di economia circolare, al quale dobbiamo guardare come un ...

Di Maio tenta la mediazione e cerca il dialogo con la piazza. Fico e Grillo sulle barricate : Per natura Luigi Di Maio preferirebbe non scegliere. Ma una terza via, quella che seguirebbe per indole perché lo mette al riparo da scelte dalle conseguenze radicali, potrebbe non essere praticabile. Il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico sta evitando in tutti i modi di confermare il No alla Tav, ma sa che una giravolta anche sulla Tor...

Grillo ironizza sul maltempo - rabbia in Veneto : "È un pagliaccio" : Tira una brutta aria attorno a Beppe Grillo . Il comico genovese e guru del Movimento 5 Stelle è riuscito a offendere un altro pezzo d'Italia. Dopo le battute deliranti - e tutt'altro che divertenti - ...