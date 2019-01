Qualcomm - A Las Vegas il V2X va su strada

quattroruote

: La #Qualcomm ha svelato al #Ces di Las Vegas la terza generazione della piattaforma #Snapdragon… - quattroruote : La #Qualcomm ha svelato al #Ces di Las Vegas la terza generazione della piattaforma #Snapdragon… -

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Las, patria del Consumer electronics show, che come ogni anno a gennaio la trasforma nella mecca delle nuove tecnologie, si dota di un proprio programma sperimentale di comunicazione tra veicoli, infrastrutture e altri utenti della. Il progetto pilota per lo studio sul campo del V2X (comunicazione vehicle to everything), primo del genere nella città del Nevada, è stato sviluppato dal colosso dei processoriin accordo con lamministrazione locale e con la Regional transportation commission of Southern Nevada.Un processore ad hoc per il V2X. Liniziativa, realizzata per dimostrare i benefici dellinfrastruttura intelligente e la possibilità di una sua diffusione su larga scala, coinvolge un parco di veicoli equipaggiati con ununità di bordo capace di comunicare con i semafori per conoscerne i tempi di attivazione e condividere messaggi sul traffico con gli altri ...