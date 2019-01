Calcio | campionato fermo ma fervono le trattative

Sosta Serie A Calcio - quando riprende il Campionato? Date - programma - orari - tv e streaming : Oggio giorno dell’Epifania siamo tutti intenti a cibarci di dolciumi ed altre prelibatezze ma ci si chiuede anche: la Serie A di calcio quando riprenderà? La massima Serie si è concessa una pausa per le festività e i giocatori torneranno a calcare i campi da giorno per il torneo nazionale nel weekend del 19-20 gennaio, dando il via ufficialmente al girone di ritorno, senza dimenticare che vi saranno alcuni match decisamente interessanti ...

CalcioMERCATO : Nahitan Nandez sta per approdare nel nostro campionato? : Nahitan Nandez è stato l’ultimo ad arrendersi tra le fila del Boca nel ritorno della finale di Libertadores, giocata a Madrid e persa poi contro gli acerrimi rivali del River ai supplementari.Avendolo visto all’opera non ho potuto non rimanere colpito dal furore e dalla cosiddetta “garra charrua” che questo piccolo centrocampista uruguaiano, ma solo d’altezza, ha messo in campo.Forse quel che ha impressionato me ha ...

Calciomercato Serie A - da Modric a Pogba : ecco come può migliorare il nostro campionato : Calciomercato Serie A – Per i tifosi di alcune tra le squadre più importanti di Europa, fra poco, sarà il momento di sognare. Tanti i big sul mercato, tante le richieste di alcuni club europei per regalare ai tifosi i famosi “top player”. Neanche è iniziato il mercato e già tanti nomi sono stati […] L'articolo Calciomercato Serie A, da Modric a Pogba: ecco come può migliorare il nostro campionato proviene da Serie ...

Calcio - Gabriele Gravina sugli incidenti a Milano : “Sospendere il campionato? Debbo rifletterci - sentiremo il Coni e il Ministero” : La notizia è di quelle che indignano e non possono di certo lasciare indifferente: è morto il tifoso interista investito ieri sera prima del match tra l’Inter ed il Napoli, vinto poi dai meneghini per 1-0 e valido per il 18° turno di Serie A. Gli scontri, venutisi a creare al di fuori dell’impianto del “Meazza”, hanno portato all’accoltellamento di quattro supporters napoletani, medicati e dimessi già nella tarda ...

Calcio Giovanile - Campionato U17 Provinciale - Il Città di Nicosia la squadra da battere : Ad inseguire la Gear Sport Piazza Armerina con 10. Seguono Leonfortese e Enna con 7. Più staccate a quota 3 ci sono la Catenanovese e la Barrese mentre chiude la graduatoria la Branciforti Leonforte ...

Manovra - sugli eventi sportivi in Pay tv arriva la stretta antipirateria. Rimodulati i diritti tv per il campionato di Calcio : arriva la stretta anti-pirateria per gli eventi trasmessi dalle Pay tv, a cominciare da quelli sportivi. Che vedono il calcio, con 3 pirati su 4 telespettatori, in testa alla graduatoria degli sport più colpiti, seguito da Formula Uno, MotoGP e tennis. Con un emendamento alla Manovra depositato in commissione Bilancio dai relatori Paolo Tosato e Gianmauro Dell'olio, si introduce una ...

Esclusiva CalcioWeb – Format Serie B - campionato cadetto a 20 squadre : 5 promozioni dalla Serie C [DETTAGLI] : Gli ultimi mesi sono stati caldissimi per quanto riguarda Serie B e Serie C, in particolar modo a tenere banco è stato il Format dei campionato. Tra sentenze, ricorsi e continui ribaltoni il caos è stato incredibile, si è scritta una delle pagine più brutte della storia del calcio italiano. Alla fine la decisione è stata quella di mantenere il Format a 19 squadre per la delusione di squadre come Catania, Novara, Siena, Pro Vercelli, ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : clamoroso pareggio del Napoli con il Chievo - campionato già chiuso? Rinasce l’Empoli : Pomeriggio davvero sorprendente per quanto riguarda la tredicesima giornata del campionato della Serie A di Calcio. Al San Paolo andava sicuramente in scena la sfida più interessante, anche in chiave scudetto: il discorso però sembra essersi già chiuso dopo un terzo dei turni da disputare. I partenopei guidati da Carlo Ancelotti infatti non vanno oltre uno scialbo 0-0 davanti al pubblico di casa con il Chievo che disputa una partita molto ...

FantaCalcio - i consigli per la 13^ giornata di campionato : Dopo la lunga pausa di 15 giorni dovuta agli impegni della Nazionale maggiore di Roberto Mancini e della nazionale Under 21 Gigi Di Biagio torna la Serie A e con loro la rubrica di SerieANews.com i consigli Fantacalcio 3° giornata. E’ il momento di iniziare a pensare alla formazione del Fantacalcio! Ecco le nostre “dritte” […] L'articolo Fantacalcio, i consigli per la 13^ giornata di campionato proviene da Serie A News ...

Virtus Divino Amore (Calcio - I cat.) - Trevisani : «Situazione difficile - ma il campionato è lungo» : Roma – Secondo pareggio consecutivo per la Prima categoria della Virtus Divino Amore, anche se la sostanza è abbastanza diversa: nel turno precedente, infatti, la squadra capitolina aveva imposto l’1-1 alla Vivace Furlani Grottaferrata seconda della classe in campo esterno, mentre domenica scorsa è arrivato il medesimo risultato nel match interno contro il Tor de’ Cenci. «Un risultato tutto sommato giusto per quello che si è visto in campo ...

FantaCalcio - i consigli per la 12^ giornata di campionato : Poche ore al calcio di inizio della prima partita della 12° giornata della Serie A 2018-2019, Frosinone-Fiorentina, in programma alle 20.30 allo Stirpe. E’ il momento di schierare la formazione al Fantacalcio! Ritorna allora la rubrica di SerieANews.com che ha l’obiettivo di fornirvi i migliori consigli Fantacalcio giornata dopo giornata. Ecco quelli per questo fine […] L'articolo Fantacalcio, i consigli per la 12^ giornata di ...

FantaCalcio - i consigli per la 11^ giornata di campionato : Poche ore al calcio di inizio della prima partita della 11° giornata della Serie A 2018-2019, Napoli-Genoa, in programma alle 20.30 allo Stadio San Paolo. E’ il momento di schierare la formazione al Fantacalcio! Ritorna allora la rubrica di SerieANews.com che ha l’obiettivo di fornirvi i migliori consigli Fantacalcio giornata dopo giornata. Ecco quelli per […] L'articolo Fantacalcio, i consigli per la 11^ giornata di ...

'Festa del Calcio lucano' Fc Senise presente e premiata dopo la vittoria del campionato giovanissimi Calcio A5.