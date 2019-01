Aggredisce con la motosega il casello autostradale

Pistoia - Aggredisce la moglie in casa con cocci di vetro e distrugge tutto : arrestato : È l'ennesima scena di violenza domestica scoperta nelle scorse ore dai carabinieri di Pistoia che hanno tratto in arresto un 61enne del posto per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L'uomo dopo aver minacciato di morte la 36enne avrebbe danneggiando mobilia e suppellettili dell’appartamento prima di colpirla con dei cocci di bottiglia.Continua a leggere

Moncalieri - Aggredisce con il tacco a spillo il buttafuori di una discoteca : Ha aggredito con il tacco a spillo il buttafuori di una discoteca a Moncalieri, poi è fuggito a piedi nudi. I carabinieri, dopo averlo rintracciato, lo hanno arrestato non per il litigio, ma perché a ...

Aggredisce il vicino con una roncola perché il cavallo pascola all'interno del suo terreno : uomo arrestato : RIETI - Nella serata di ieri 28 dicembre, i militari della stazione carabinieri di Rocca Sinibalda hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo originario di Poggio Moiano - B.D. di anni 67,- ...

Forlì-Cesena - accusa la fidanzata di adulterio e l'Aggredisce con un cacciavite : Una serie di aggressioni che andavano avanti da un paio di anni ma che la 29enne non ha mai avuto il coraggio di denunciare per paura di ritorsioni da parte del suo aguzzino. Un ragazzo di origine ...

QUENTIN TARANTINO/ Trova i ladri in casa e li Aggredisce. Loro scappano con solo qualche gioiello : QUENTIN TARANTINO Trova i ladri nella sua casa di Los Angeles, li affronta e Loro scappano con solo qualche gioiello. I ladri continuano a colpire le star.

Caos sulla metro : Aggredisce una donna con calci - sputi e ombrellate. Poi l’insulto razzista - e i passeggeri reagiscono così : sulla metro di New York, la 40enne Anna Lushchinskaya ha aggredito una donna con calci, insulti, sputi e ombrellate. Grazie all’intervento di alcuni passeggeri, è stata allontanata e in un secondo momento trattenuta fino all’arrivo delle forze dell’ordine. La polizia l’ha arrestata con l’accusa di aggressioni, detenzione di arma e molestie. Video Twitter/@PlatanoMan L'articolo Caos sulla metro: aggredisce una donna ...

Vede donna baciarsi con l’amica in metro - la Aggredisce e le rompe la spina dorsale : “Lesbica” : L'uomo ha affrontato la ventenne sulla metropolitana di New York credendola una lesbica e dopo gli insulti omofobi è partita l'aggressione a calci e pugni che ha lasciato la giovane con una grave lesione alla schiena.Continua a leggere

Roma - sudamericano Aggredisce con il coltello la convivente : arrestato : I Carabinieri della stazione di Tor Bella Monica, una frazione di Roma hanno arrestato nella notte a seguito di una segnalazione, un immigrato incensurato di 48 anni originario dell'Ecuador, di cui non sono state rese note le generalità per motivi di privacy, per tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia. L'uomo è stato accusato di aver aggredito la convivente, una connazionale di 45 anni con un coltello da cucina allo scopo di ucciderla. Il ...

Aggredisce il fidanzato con una bottiglia : arrestata. Lui è in fin di vita : Pistoia, 25 novembre 2018 - Non era la prima volta che litigavano. Già in passato i vicini di casa avevano chiamato i carabinieri, per via di quelle urla che venivano dall'appartamento di via ...

Santa Maria di Licodia - Aggredisce l'anziano padre con un martello per l'eredità : I carabinieri della stazione di Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania hanno arrestato mercoledì scorso in flagranza di reato, un 48 enne di cui non sono state rese note le generalità per motivi di privacy, per maltrattamenti in famiglia. L'uomo è stato accusato di avere aggredito il padre di 85 anni, con un martello, per questioni di eredità. I militari dell'arma hanno bloccato il presunto colpevole, intento a fuggire dopo ...

Tenerife - italiano Aggredisce la ex con l'acido : L'aggressione è avvenuta martedì scorso in una cittadina chiamata La Laguna, vicino alla capitale, Santa Cruz di Tenerife e ha visto protagonista un italiano e la ex compagna spagnola. Verso le 21, Maria, una ragazza di 25 anni, stava tornando a piedi dal lavoro e, una volta, arrivata nella piazza principale è stata avvicinata da una persona incappucciata che le ha gettato dell'acido sul viso. La ragazza è riuscita a coprirsi, in parte, il volto ...

Spagna - italiano Aggredisce con l’acido la sua ex e poi tenta la fuga : arrestato : Ha lanciato dell’acido in faccia alla sua ex fidanzata 25enne e poi ha tentato la fuga. Un italiano è stato arrestato il 21 novembre dalla polizia spagnola mentre cercava di prendere un aereo per tornare in Italia. A identificarlo è stata la vittima stessa che, ricoverata con prognosi grave, è stata poi dimessa. L’uomo era arrivato sull’isola da pochi giorni insieme a una figlia avuta da una precedente relazione, aggiungono i ...

Gang Aggredisce ciclista e lui arriva in ospedale con una lama conficcata nel cranio : Una Gang lo ha aggredito per rubargli la bicicletta e durante la colluttazione uno dei malviventi gli ha conficcato un coltello in testa. Il ciclista, miracolosamente, è sopravvissuto e sulle sue gambe si è diretto al più vicino ospedale per farsi curare.L'assurda vicenda a Cape Town, in Sud Africa, e Shaun Wayne è la vittima della violenza.Il 34enne si è recato al pronto soccorso con la lama di 15 centimetri dentro il cranio e alla sua vista il ...