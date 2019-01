«Terremoto tra Pesaro e Urbino» - ma è un errore del sistema automatico Ingv : Nessun terremoto tra Pesaro e Urbino alle 19.59. Si è trattato, in realtà, di un errore del sistema di alert automatico dell'Ingv. L'istituto nazionale di vulcanologia aveva...

Etna - un'altra notte di paura : sciame sismico e all'alba Terremoto di magnitudo 3 - 5 : Continua lo sciame sismico e la paura intorno all'Etna . Un terremoto di magnitudo 3.5 è stato registrato dall'Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia nel Catanese. La scossa è avvenuta alle 5,...

Terremoto - un'altra scossa alle pendici dell'Etna : paura tra la popolazione : Nuove scosse di Terremoto in provincia di Catania. Un sisma di magnitudo 2.9 è avvenuto 3 chilometri a nord del paese di Ragaina, alle pendici dell'Etna. La scossa è stata...

Vita in diretta - Tiberio Timperi e la tragica gaffe su Amadeus : 'Lo metto in sottofondo e...'. Terremoto Rai : Disastrosa gaffe per Tiberio Timperi su Amadeus a La Vita in diretta . Il conduttore ha salutato il pubblico nell'ultima puntata del 2018 annunciando lo spettacolo di Raiuno per San Silvestro, L'anno ...

Terremoto centro Italia : scossa avvertita tra Lazio e Abruzzo - gente per strada in diverse citta' : Una scossa di Terremoto relativamente intensa è stata registrata e avvertita oggi 1 gennaio 2019, esattamente alle 19.38, sull'Italia centrale e precisamente sull'Appennino abruzzese. Stando ai...

Terremoto - scossa di Capodanno nella Marsica : a Collelongo crepe in solai e tramezzi di alcune abitazioni : “Abbiamo un primo esito positivo anche sulle verifiche che sono state effettuate questa notte dai Vigili del fuoco: non ci sono danni di rilievo, ma solo alcune crepe sui solai e nei tramezzi di alcune abitazioni. Stiamo monitorando comunque la situazione insieme alle Forze dell’ordine, agli uomini dei Vigili del fuoco e della Protezione civile”. Cosi’ il sindaco di Collelongo (L’Aquila), Rossana Salucci, fa il ...

Terremoto tra Lazio e Abruzzo : verifiche a Collelongo - non ci sono danni : In seguito al Terremoto magnitudo 4.1 di ieri, solo pochi anziani hanno scelto di passare la notte all’interno dell’istituto comprensivo di Collelongo (L’Aquila), messo a disposizione dal Comune. Le verifiche effettuate dai vigili del Fuoco su tutti gli edifici di pubblico interesse hanno dato esito negativo e nella giornata di oggi continuano anche le verifiche di abitazioni private. Subito dopo la scossa delle 19:37 i ...

Terremoto a Collelongo : notte tranquilla nell'Aquilano - solo una lieve scossa : notte tranquilla nell'Aquilano dopo la forte scossa di magnitudo 4,1 con epicentro a Collelongo, che martedì primo gennaio alle 19,37 ha fatto tremare la terra in buona parte del centro Italia. L'Ingv,...

RFI - ripreso traffico ferroviario su linee Abruzzo dopo sospensione precauzionale per Terremoto : dopo verifiche strutturali disposte da RFI che non hanno rilevato né danni né anomalie, è stato riattivato il traffico ferroviario sulle linee della zona dell'Abruzzo sospeso per motivi precauzionali ...